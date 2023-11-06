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高虹安主動揭示疫苗廠牌 網路民調醫療健康滿意度破7成

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
竹市府主動揭示流感疫苗廠牌滿意度達72.3%。圖／市府提供
竹市府主動揭示流感疫苗廠牌滿意度達72.3%。圖／市府提供

新竹市長高虹安上任1年多，各項施政受到各界關注，今天一項最新網路民調顯示，支持度超過6成，特別是近期主動揭示流感疫苗廠牌，民眾達7成滿意度。市府回應，每位意見及數據呈現，都是市府團隊施政的參考依據，虛心以對，做得好繼續努力，還不夠的繼續加強。

「ETtoday民調雲」最新民調，針對高虹安與市府團隊在醫療健康、公共建設、交通政策、觀光休閒、食品安全等政策面向，超過6成的民眾滿意。其中，竹市府主動揭示流感疫苗廠牌滿意度達72.3%，市府回應，為保障市民施打疫苗的知情權，要求竹市各流感疫苗接種單位公開揭示廠牌，校園疫苗則於施打前一日通知學校施打廠牌，尊重市民施打意願。

城市建設為各項工程品質把關。市府指出，改善及維護各項公共建設，包含優化17公里海岸線及漁港自行車道，並於7月完成「光復路綠門戶計畫」，翻新清大轉運站、重整售票亭及公廁、綠美化超過4千平方公尺，提供友善人行環境與優質市容景觀。更排除先前延宕問題，鹽港溪自行車道與富禮國中射箭場館皆已決標開工，展現城市建設效率。

長期以來備受關注的交通議題，市府回應，運用大數據提升行車效率，包含重整經國路與中華路時制，改善後整體行車速率最高提升28%；並實施西大路地下道汽車禁止左右轉、推動通學步道及路口行人安全改善計畫，更積極排除管線障礙完成高峰路拓寬工程，紓解園區車潮；並開闢慈濟路與關新路延伸段，目標今年底通車。

為厚植城市觀光力，市府今年積極盤點觀光資源，強化各局處協作舉辦多場大型藝文活動，今年上半年遊客較去年顯著成長13%、突破570萬人次，成功帶動城市觀光旅遊經濟。此外，高虹安在與各界溝通協調後重啟樹林頭夜市，試營運2日即湧入6萬人次，創造地方經濟發展榮景。

這份民調時間為10月26日至31日，針對20歲以上設籍新竹市民眾進行「新竹市市政議題調查」，回收有效樣本數1073份，抽樣誤差在95%的信心水準下，為正負2.99%。

為厚植城市觀光力，市府今年積極盤點觀光資源，強化各局處協作舉辦多場大型藝文活動。圖／市府提供
為厚植城市觀光力，市府今年積極盤點觀光資源，強化各局處協作舉辦多場大型藝文活動。圖／市府提供
城市建設為各項工程品質把關，改善及維護各項公共建設。圖／市府提供
城市建設為各項工程品質把關，改善及維護各項公共建設。圖／市府提供

流感疫苗 高虹安 民調

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