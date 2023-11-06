疑情感連結獨居老人購買推銷商品 苗縣社會處加強宣導

苗栗縣一名98歲獨居老先生遺物，赫見大批過期未開箱女性用品，縣府社會處強調未接過類似反映遭詐騙，懷疑可能是情感連結，獨居老人生前認為可以幫忙推銷員，社會處會加強相關宣導。

苗栗縣社會福利促進協會執行長梅雯霞與多名志工偕同社工，協助清理獨居老人住處遺物，清出10多箱過期的女性保養品、保健食品，另有未開封的人參、保溫罐、毛毯等，獨居老人可能一輩子也用不上、吃不到，梅雯霞認為太誇張。

社會處指出，目前全縣列冊1131人獨居老人，提供電話問安、關懷訪視、陪同就醫、物資發放，及轉介等服務， 目前尚未接獲有關強行推銷詐騙反映，獨居老人購買推銷商品一定會有，但有些可能是情感連結，因為推銷員經常噓寒問暖，獨居老人認為可以幫忙推銷員， 雖買了不實用的商品，也不會覺得受騙，社會處會加強宣導，讓獨居老人了解狀況。

社會處的獨居老人關懷服務方案，對象年滿65歳以上，不論設籍與否居住在苗栗縣，且有單獨居住之事實；有子女或與子女同或同戶籍，但子女未經常同與其居住；與案主同戶者皆為無照顧案主能力者，或同住家屬缺乏生活自理能力；有同住者，且同住者均65歲以上無照顧主能力，或缺生活自理能力之老人；其他經社會處或相關局處、鄉鎮市公所訪視，評估需列冊關懷之老人。

縣府分區委外提供服務，第一區竹南鎮、後龍鎮、造橋鄉、西湖鄉、通霄鎮、銅鑼鄉、苑裡鎮、三義鄉，洽詢電話037-271629；第二區頭份市、三灣鄉、苗栗市、公館鄉、頭屋鄉、獅潭鄉、南庄鄉、大湖鄉、卓蘭鎮、泰安鄉，洽詢電話037-269116。