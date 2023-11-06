啟明國小校友回母校捐款勵學 贈送兩台86吋互動大觸屏
苗栗縣通霄鎮啟明國小前天舉辦84周年校慶暨社區運動會，第24、27屆校友回母校參加聚會，也邀請當時任教的恩師一同憶童年，在得知學校一、二年級缺乏觸控式螢幕可供教學，當下以捐款方式，贈送兩台86吋觸碰式螢幕，也透過此善舉，以身教的方式教導學弟妹，取之於社會、用之於社會，隨時表達感恩與惜福。
校方表示，第24、27屆兩屆的校友邀請昔日恩師李秀高校長及高月英、陳德欽老師一同回到母校，在運動會的開幕典禮，特別以班級列隊的方式進場，回味以前小時候運動員繞場的情境。
昔日曾擔任導師的李秀高校長說，這一班有柯清風、洪文昌兩位長期深耕在地白沙屯的企業家，鍾起岱博士曾擔任中州科技大學副校長、陳朝旺擔任南投縣政府秘書長，很多同學在各行各業發光發熱、造福社會，是啟明國小的驕傲。
之前苗栗縣政府補助啟明國小申請國際教育計畫，目前只剩下低年級兩個班級仍然使用單槍投影機，上課時需要拉上窗簾，無法一邊聽講一邊做筆記。當天回娘家校友有人匿名帶頭捐款數萬元，將兩台單槍投影機更換成86吋觸碰式螢幕。
校長趙文德也表示，學校的老師非常認真教學，小朋友在各項的表現中都非常優異，感謝校友們關心學弟妹的學習，提供優質的設備，這個捐贈善舉對於啟明國小的小朋友來說，從學長姐的身上看到感恩惜福、回饋社會，是一個很棒的學習經驗。
▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言