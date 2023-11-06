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啟明國小校友回母校捐款勵學 贈送兩台86吋互動大觸屏

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
啟明國小第24、27屆校友相邀回母校，參加84周年校慶暨社區運動會，當下還捐款勵學，捐贈兩台86吋互動大觸屏。圖／校方提供
啟明國小第24、27屆校友相邀回母校，參加84周年校慶暨社區運動會，當下還捐款勵學，捐贈兩台86吋互動大觸屏。圖／校方提供

苗栗縣通霄鎮啟明國小前天舉辦84周年校慶暨社區運動會，第24、27屆校友回母校參加聚會，也邀請當時任教的恩師一同憶童年，在得知學校一、二年級缺乏觸控式螢幕可供教學，當下以捐款方式，贈送兩台86吋觸碰式螢幕，也透過此善舉，以身教的方式教導學弟妹，取之於社會、用之於社會，隨時表達感恩與惜福。

校方表示，第24、27屆兩屆的校友邀請昔日恩師李秀高校長及高月英、陳德欽老師一同回到母校，在運動會的開幕典禮，特別以班級列隊的方式進場，回味以前小時候運動員繞場的情境。

昔日曾擔任導師的李秀高校長說，這一班有柯清風、洪文昌兩位長期深耕在地白沙屯的企業家，鍾起岱博士曾擔任中州科技大學副校長、陳朝旺擔任南投縣政府秘書長，很多同學在各行各業發光發熱、造福社會，是啟明國小的驕傲。

之前苗栗縣政府補助啟明國小申請國際教育計畫，目前只剩下低年級兩個班級仍然使用單槍投影機，上課時需要拉上窗簾，無法一邊聽講一邊做筆記。當天回娘家校友有人匿名帶頭捐款數萬元，將兩台單槍投影機更換成86吋觸碰式螢幕。

校長趙文德也表示，學校的老師非常認真教學，小朋友在各項的表現中都非常優異，感謝校友們關心學弟妹的學習，提供優質的設備，這個捐贈善舉對於啟明國小的小朋友來說，從學長姐的身上看到感恩惜福、回饋社會，是一個很棒的學習經驗。

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