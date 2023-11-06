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苗栗社區福利化計畫期末成果展登場 計有1700人次受益

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
「龍來作伙行共創樂活好家園」期末成果展活動即日起登場，水尾里長梁清文（圖中黃衣）也向參觀來賓介紹展示作品。圖／苗栗縣政府提供
「龍來作伙行共創樂活好家園」期末成果展活動即日起登場，水尾里長梁清文（圖中黃衣）也向參觀來賓介紹展示作品。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣社區福利化旗艦型計畫、後龍旗艦團隊，即日起舉行「龍來作伙行共創樂活好家園」期末成果展活動，議長李文斌、副縣長鄧桂菊等各界也受邀前往觀賞學習成果展示攤位，鄧桂菊呼籲大家加入學習行列，並強調社區就是學習的教室，樂於學習就用不到健保卡，走出家門，越活越年輕。

縣府社會處表示，後龍鎮溪洲社區發展協會是全縣第一個獲得衛生福利部核定補助福利社區化旗艦型計畫，由後龍鎮溪洲社區領航，帶領後龍鎮豐富、水尾、埔頂、海埔及南港社區等5個協力社區，組成聯合社區團隊，自109年起執行、不斷擴大範圍。而水尾社區逐漸成長後，也領航校椅、北龍2個社區推動8項計畫，服務在地高齡、婦女、兒童和青少年，並培力社區志工服務能量，估計有1700人次受益。

即日起在北龍社區活動中心舉行「龍來作伙行共創樂活好家園」期末成果展活動，昨由水尾社區協會理事長方建忠、校椅社區理事長趙泰山、北龍社區理事長呂家慶等人共同主持開幕儀式，議長李文斌、副縣長鄧桂菊、議員林寶珠、鄭秋風等人也都受邀出席。一行人巡視社區攤位時，對學員的精湛作品讚不絕口，李議長、鄧副縣長也展現接地氣，現場參加擲套圈圈遊戲，親切的與社區民眾互動。

鄧桂菊說，後龍鎮的社區蓬勃發展，在中央評比中表現卓越，代表後龍是個有愛、有生命力的鄉鎮，而縣長鍾東錦日前頒發給水尾社區學習型商鋪招牌，代表社區製造的都能販賣，值得各地推推廣。

李文斌 苗栗縣

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