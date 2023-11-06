竹市棒球場若採換土施工 議員憂地下停車場負荷承重

新竹市政府今天在議會做無梁板工法設計的專案報告，針對新竹市棒球場地下停車場及園道五地下停車場說明，不少議員關注棒球場未來若採全面換土施工，以及園道五開放後，若舉辦小型活動，應重新計算承載限制。市府回應，將結構安全部分將委託第三方單位來鑑定。

新竹市府工務處長曾嘉文和交通處長倪茂榮今天進行簡報，無梁板工法設計的主要是樓板層不設梁，可提供更高的空間淨高，減少地下室開挖深度，較能抵抗水浮力，但也容易產生瞬間貫穿剪力破壞，新竹市棒球場地下停車場與園道五地下停車場都採用此工法。

議會臨時會質詢時間，包括田雅芳、林彥甫、楊玲宜、張祖琰和吳旭豐等人都提到棒球場改善工程，若擬採「全場換土」方案，下方的地下停車場承重是否能負荷？以及桃園市平鎮區文化公園地下停車場曾發生過崩塌意外，就是覆土時結構計算有誤，市府應自行委請第三方公正單位協助。

此外，園道五地下停車場上方為草皮，但載重緊繃，除了市府提及設置籃球場、溜冰場、涼亭等設施恐將超過承載設計，更應直接公布上方可做哪些設施，或是未來此區將舉辦活動，能負荷多少人？

曾嘉文回應，新竹棒球場結構承重設計為30公分覆土，然球場中央最深處為65公分覆土，實際覆土深度超出原先設計為事實，目前經目視結構無虞，覆土後將進行結構勘查，確認結構體的完整性。

他也強調，棒球場地下停車場以無梁板工法施作，並沒有省下成本，但能節省施工時間，在施工時，都有經過監造單位的檢視，且施作前後都有支撐，確保安全。

針對園道五地下停車場部分，倪茂榮回應，未來上方能施作的設施，要看施作的密度與配置等結構計算，一般民眾可在上方活動，但若要舉辦大型活動，施工完後將計算覆土量，交由後續養護單位協助。此外，此停車場預計年底開放使用，根據載重的設計，將喬木移位、減少覆土量、優化排水等方式做減重方案，結構安全部分將委託第三方單位來鑑定。