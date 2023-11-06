快訊

台南市議會上演推擠摔倒！藍指控賄選 綠：歡迎去告

180噸大陸茶「洗產地」冒充越南茶入台 高雄製茶世家下場曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

生命園區不蓋議員爭取成勞動園區 楊文科：可研究看看

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
關於勞動園區建置計畫，新竹縣長楊文科表示可以研究看看，再依現況可行性來評估。記者黃羿馨／攝影
關於勞動園區建置計畫，新竹縣長楊文科表示可以研究看看，再依現況可行性來評估。記者黃羿馨／攝影

新竹縣長楊文科宣布終止湖口生命紀念園區計畫，新竹縣議員羅美文在今天議會質詢時指出，新竹縣產業快速發展，希望能找合適的腹地，例如新竹工業區、或終止生命園區的用地內，設立一個產業人才培訓、勞工教育、工會發展、勞工健康等多功能的勞動園區。楊文科也表示，可以研究看看，再依現況可行性來評估。

羅美文認為，勞動園區內可設置旅館、會館來收費，提供廠商上課，或進行兩天一夜的培訓，不必再往外縣市跑，且外縣市的會館也都已30、40年相當老舊，未來設置勞動園區，絕對可以帶來經濟繁榮，且若場地夠大，還可設置停車場當作轉運站，連帶解決新竹工業區內停車困難和交通堵塞亂象，加上生命園區不蓋後，湖口的土地絕對夠用。

楊文科表示，設置勞工園區，對勞工朋友來說是個非常有吸引力的計畫，過去新竹縣只有興建工商大樓來服務勞工團體，但興建勞動園區牽涉問題是必須要有足夠土地、經費和合理規畫，羅美文的建議，縣府會來研議參考。先前原民處在竹北西區就有找到合適土地興建聚會場所，縣府也非常支持，以原民處例子來說，評估可行性可以的話，是可以做到的。

羅美文也指出，新竹縣消防員林永軒2017年在昇陽光電火警搶救過程殉職，如今已逝世5周年，但消防局還是生不出人力，各縣市消防員服務人口比，新竹縣高達1：1366，是不及格的後段班，還要被上司抽調人力去划龍舟，導致消防員過勞，造成救災風險更高，盼別再讓消防員用殉職換改革。

新竹縣消防局長陳中振表示，關於消防人力，目前採逐年增加，112年至116年補足缺額為72人，但因今年特考招生不足等因素，其他縣市人力補足上也明顯不足，未來會積極爭取員額、擴充人數，並妥用民間義消、救護志工、婦宣等來協勤，降低消防員勤務壓力。

羅美文也指出，台灣特產是慣老闆已不是新聞，勞工處應比照其他縣市，每季度公布違法雇主及裁罰金額在官方網站外，同時每季統計出違法排名前列的企業、屢勸不改的業者，也要發出新聞稿給媒體公布，讓勞工避免踩到地雷，還有經常有雇主說不懂勞動法規，或狡辯業界都是如此、頻頻違法，勞工處也應要求雇主來上課，從根源遏止。

新竹縣勞工處長劉家滿指出，勞工處每2個月都會彙整、統計違反勞動法令的事業單位，並公布在縣府官網和勞動部網站，重大勞資爭議屢勸不改者，也會適時發布新聞稿；至於勞動法規都有提供法令給事業單位，去年也辦理9場次關於性別、勞退等議題講座，超過600人次參與。

議員羅美文認為，勞工處應公布違法雇主名單。新竹縣勞工處長劉家滿（右）指出，每2月都會統計違反勞動法令的事業單位，並公布在縣府官網和勞動部網站。記者黃羿馨／翻攝
議員羅美文認為，勞工處應公布違法雇主名單。新竹縣勞工處長劉家滿（右）指出，每2月都會統計違反勞動法令的事業單位，並公布在縣府官網和勞動部網站。記者黃羿馨／翻攝
新竹縣議員羅美文指出，希望能在新竹工業區或終止生命園區的用地內，設立一個多功能的勞動園區。記者黃羿馨／攝影
新竹縣議員羅美文指出，希望能在新竹工業區或終止生命園區的用地內，設立一個多功能的勞動園區。記者黃羿馨／攝影

新竹 楊文科 消防員

延伸閱讀

國3二重交流道成竹科交通主動脈 議員盼選址在最適合位置

林思銘、侯友宜竹東競選總部成立 楊文科團結藍軍相挺

新竹縣敬老卡再拓服務路線 可搭國道客運去桃園機場

楊文科表態爭取台積電設廠 林思銘：落腳新竹縣將是雙贏

相關新聞

疑情感連結獨居老人購買推銷商品 苗縣社會處加強宣導

苗栗縣一名98歲獨居老先生遺物，赫見大批過期未開箱女性用品，縣府社會處強調未接過類似反映遭詐騙，懷疑可能是情感連結，獨居...

苗栗社區福利化計畫期末成果展登場 計有1700人次受益

苗栗縣社區福利化旗艦型計畫、後龍旗艦團隊，即日起舉行「龍來作伙行共創樂活好家園」期末成果展活動，議長李文斌、副縣長鄧桂菊...

竹市棒球場若採換土施工 議員憂地下停車場負荷承重

新竹市政府今天在議會做無梁板工法設計的專案報告，針對新竹市棒球場地下停車場及園道五地下停車場說明，不少議員關注棒球場未來...

生命園區不蓋議員爭取成勞動園區 楊文科：可研究看看

新竹縣長楊文科宣布終止湖口生命紀念園區計畫，新竹縣議員羅美文在今天議會質詢時指出，新竹縣產業快速發展，希望能找合適的腹地...

竹科寶山園區消防分隊有譜 明年有望核定附設訓練基地

新竹縣議員楊昌德在今天在議會質詢時指出，新竹縣消防局無訓練基地，認為消防員平時救災能力需要透過平常訓練強化，不知是否能規...

國3二重交流道成竹科交通主動脈 議員盼選址在最適合位置

新竹縣議員邱坤桶在今天議會質詢時關心竹科三期計畫，如今台積電放棄進駐龍科三期，未來相關產業是否可以引進竹科三期？還有國3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。