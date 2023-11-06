生命園區不蓋議員爭取成勞動園區 楊文科：可研究看看

新竹縣長楊文科宣布終止湖口生命紀念園區計畫，新竹縣議員羅美文在今天議會質詢時指出，新竹縣產業快速發展，希望能找合適的腹地，例如新竹工業區、或終止生命園區的用地內，設立一個產業人才培訓、勞工教育、工會發展、勞工健康等多功能的勞動園區。楊文科也表示，可以研究看看，再依現況可行性來評估。

羅美文認為，勞動園區內可設置旅館、會館來收費，提供廠商上課，或進行兩天一夜的培訓，不必再往外縣市跑，且外縣市的會館也都已30、40年相當老舊，未來設置勞動園區，絕對可以帶來經濟繁榮，且若場地夠大，還可設置停車場當作轉運站，連帶解決新竹工業區內停車困難和交通堵塞亂象，加上生命園區不蓋後，湖口的土地絕對夠用。

楊文科表示，設置勞工園區，對勞工朋友來說是個非常有吸引力的計畫，過去新竹縣只有興建工商大樓來服務勞工團體，但興建勞動園區牽涉問題是必須要有足夠土地、經費和合理規畫，羅美文的建議，縣府會來研議參考。先前原民處在竹北西區就有找到合適土地興建聚會場所，縣府也非常支持，以原民處例子來說，評估可行性可以的話，是可以做到的。

羅美文也指出，新竹縣消防員林永軒2017年在昇陽光電火警搶救過程殉職，如今已逝世5周年，但消防局還是生不出人力，各縣市消防員服務人口比，新竹縣高達1：1366，是不及格的後段班，還要被上司抽調人力去划龍舟，導致消防員過勞，造成救災風險更高，盼別再讓消防員用殉職換改革。

新竹縣消防局長陳中振表示，關於消防人力，目前採逐年增加，112年至116年補足缺額為72人，但因今年特考招生不足等因素，其他縣市人力補足上也明顯不足，未來會積極爭取員額、擴充人數，並妥用民間義消、救護志工、婦宣等來協勤，降低消防員勤務壓力。

羅美文也指出，台灣特產是慣老闆已不是新聞，勞工處應比照其他縣市，每季度公布違法雇主及裁罰金額在官方網站外，同時每季統計出違法排名前列的企業、屢勸不改的業者，也要發出新聞稿給媒體公布，讓勞工避免踩到地雷，還有經常有雇主說不懂勞動法規，或狡辯業界都是如此、頻頻違法，勞工處也應要求雇主來上課，從根源遏止。