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國3二重交流道成竹科交通主動脈 議員盼選址在最適合位置

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
楊文科表示，台積電與其搬到南部，不如到竹科三期，若竹科三期進行順利，不怕廠商不來，至於二重交流道選址也在進行可行性規畫。記者黃羿馨／攝影
楊文科表示，台積電與其搬到南部，不如到竹科三期，若竹科三期進行順利，不怕廠商不來，至於二重交流道選址也在進行可行性規畫。記者黃羿馨／攝影

新竹縣議員邱坤桶在今天議會質詢時關心竹科三期計畫，如今台積電放棄進駐龍科三期，未來相關產業是否可以引進竹科三期？還有國3二重交流道選址牽涉到周邊交通，盼能審慎規畫。新竹縣長楊文科表示，台積電與其搬到南部，不如到竹科三期，若竹科三期進行順利，不怕廠商不來，至於二重交流道選址也在進行可行性規畫。

邱坤桶認為，台積電已在寶山徵收一期、二期，科學園區在寶山鄉還要徵收嗎？如今寶山已開發一半，竹東的竹科三期卻還沒動，一直在更正計畫，如果將龍科三期放棄徵收的產業引進竹科三期，中央有需要，就有誘因，竹東才有機會以最快速度開發，否則在中央還是一擋再擋。

楊文科回答，剛剛邱坤桶提到的科學園區設置，特別是台積電，龍科三期在去年選舉時，政府就特別提到台積電要到龍潭設廠，今年看到抗爭很厲害，台積電就撤出，他也認為台積電與其搬到南部，不如到竹科三期，產發處已積極提出資料，如果竹科三期進行順利，不怕廠商不來，但要先把基礎設施建置好，「只要土地能夠供應，大家都會來」。

邱坤桶也質詢，竹科主動脈未來會在國道3號的二重交流道，現在要編列預算進行細部規畫，這對寶山鄉非常重要，因為這將牽涉到周邊交通，影響寶山、寶二水庫新湖路一帶連接二重里交通，請問二重交流道位置會放在哪？

新竹縣產發處長陳偉志表示，針對二重交流道已爭取到經費，後續經評估後，有更明確的交通路網，需要都市計畫配合一定會再調整。當時在審議時，就在都市計畫有預留綠地，但因二重交流道位置還不明確，一個是道路系統，一個是高公局系統，因此暫時保留，會由交旅處爭取時，後續再配合計畫。

新竹縣交旅處長戴志君說明，二重地區大量人口上升，現在竹東地區民眾使用國3系統，還是要走到竹林系統，對於平面道路都是負擔，現在二重交流道正在執行評估，希望得到議會支持，未來針對相關路網，位置選址也會再評估。

邱坤桶也建議，學府路目前是人口最集中地方，長久以來寶山觀光發展都受限於道路，其中很多道路都是私人土地，未來希望縣府徵收，對於二重交流道選址規畫，也希望位置能放在最適合位置。

新竹縣長楊文科表示，關於國3二重交流道選址正在可行性規畫中。記者黃羿馨／攝影
新竹縣長楊文科表示，關於國3二重交流道選址正在可行性規畫中。記者黃羿馨／攝影
新竹縣議員邱坤桶在今天議會質詢時關心竹科三期計畫，還有國3二重交流道選址。記者黃羿馨／攝影
新竹縣議員邱坤桶在今天議會質詢時關心竹科三期計畫，還有國3二重交流道選址。記者黃羿馨／攝影

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