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聯合盃作文竹市初賽 上千學生應試

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
聯合盃作文賽，新竹市長高虹安（前）昨與磐石高中校長陳方濟等人視察。 記者郭政芬／攝影
聯合盃作文賽，新竹市長高虹安（前）昨與磐石高中校長陳方濟等人視察。 記者郭政芬／攝影

聯合盃作文大賽新竹市初賽昨天在磐石高中登場，超過千名學子振筆疾書，新竹市長高虹安視察考場時指出，作文力不光是求學，對未來出社會工作更有幫助，市府相當重視閱讀，她任內推動智慧校園、圖書館增加館藏實體書與電子書，致力養成孩子閱讀習慣。

聯合盃作文大賽已舉辦17屆，學生報名踴躍，高虹安上任後首度視察考場，和磐石高中校長陳方濟向陪考家長打招呼，也鼓勵學生增強作文力。

高虹安說，素養課綱強調獨立思考與邏輯思維，寫作不只有起承轉合，還包含整理架構與邏輯能力，需要多閱讀書籍，增強論述、抒情類別，增加說服力，感謝聯合報持續推廣閱讀、舉辦作文賽，讓竹市孩子得到更多展現的舞台。

陳方濟說，參加作文賽可訓練學生即時轉化素材，與千名學生一起磨練作文技巧、表達能力，不管是作文比賽、演講和語文競賽，都是重要的歷練，因此很鼓勵參與。

昨天參賽組別從國小中年級到高中職共6組，國小中年級組題目為「最有成就感的一份作業」；國小高年級組是「我有辦法和這樣的鄰居相處」；國中七年級組「餐桌上的記憶」；國中八年級組「窗外的風情」；國中九年級組「我的成熟記事」；高中職組「關懷高齡長者」。

高虹安

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