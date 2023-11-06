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平鎮振興路地下道 LED限高警示

聯合報／ 記者曾增勳／桃園報導

桃園市平鎮區公所前振興路車行地下道，最近屢有外地車輛未注意限高2.5公尺硬闖肇事，議員王珮毓質疑警示設計不良，近日發起會勘，市府昨表示，地下道前限高門架的軟式垂吊索高度與地下道結構淨高不一致，為確保警示功能，將由交通局先調降垂吊索高度，再施作改為鋼型或鋼管門架，阻止超高車輛進入，提升用路安全。

王珮毓說，最近1周，振興路地下道發生至少3起未注意限高的意外車禍，多是外地來的貨車、遊覽車不熟路況，根據導航行駛誤闖或硬闖所致，她曾1個月處理4件車禍，要求徹底改善，保護人車和地下道橋體結構安全。

市府會勘後，由交通局在兩邊門架前方臨路口處設置LED警示牌面，加強夜間警示及提前限高警示；目前限高門架軟式垂吊索高度與地下道結構限高不同，先調整垂吊索高度為2.5公尺，未來評估把門架改為鋼型或鋼管硬式高架，讓駕駛更警惕。

車禍 桃園

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