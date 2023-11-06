竹市議員鄭成光車禍碰撞 國手18歲弟喪命

新竹市議員鄭成光前天開車行經民富街，與18歲杜姓機車騎士發生碰撞，杜男當場噴飛，送醫急救傷重不治；據悉，死者為拳擊國手杜柏緯的么弟，家屬上網徵求目擊者與行車記錄器等畫面，盼進一步釐清當下狀況。鄭成光由友人代為回應，有誠意處理面對車禍。

據了解，前天早上9時多，鄭成光駕駛黑色轎車與右側直行的機車騎士杜男發生碰撞，由於撞擊力道大，杜噴飛重摔，鄭車還撞擊對向白色轎車才停下，路邊停放1輛銀色轎車也遭波及。

現場血跡斑斑，杜男送醫不治，警方調閱監視器畫面，但疑未讓悲痛萬分的家屬側錄，為釐清事發過程，杜的姊姊在網路徵求目擊者及行車記錄器畫面，希望了解真實經過。

鄭成光是新竹市11連霸老議員，曾任議長，目前也是全台最多屆連任議員；杜姓男子從事空調工程，上班途中發生憾事，家屬不滿事後鄭未現身致歉，陸續也有網友在鄭臉書上批評。鄭成光昨天截稿前未接電話，友人回應，鄭議員有誠意要處理面對。

議員陳治雄指出，前天聽到老議長出車禍，同時發現死者是選區民眾，若後續需要協助他會盡力幫忙；至於家屬提到的監視器畫面，警方已在調閱，會讓家屬了解情況。