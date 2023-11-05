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賴清德推桃竹苗大矽谷計畫 議員呼籲重視水電、廠商需求

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
民進黨總統參選人賴清德今天提出「桃竹苗大矽谷計畫政見」，目前以竹科為動能發展的模式已飽和，應利用桃園、苗栗等周邊縣市資源，包含土地、園區定位、人才培養。記者郭政芬／攝影
民進黨總統參選人賴清德今天提出「桃竹苗大矽谷計畫政見」，目前以竹科為動能發展的模式已飽和，應利用桃園、苗栗等周邊縣市資源，包含土地、園區定位、人才培養。記者郭政芬／攝影

民進黨總統參選人賴清德今天提出「桃竹苗大矽谷計畫政見」，目前以竹科為動能發展的模式已飽和，應利用桃園、苗栗等周邊縣市資源，包含土地、園區定位、人才培養等對此，竹市議員認為，竹科廠商需要的不只是用地而已，包含水電等需求都要能跟得上腳步。新竹市府則說，「中央終於願意重視桃竹苗」，也盼相關政策的推動應多與地方政府溝通。

賴清德今天表示，竹科效益正外溢中，針對桃竹苗地區，包含竹科和寶山、桃園龍潭、苗栗銅鑼與竹南，未來若需要土地，不管是現有園區擴建或另外找地點，他特別提出桃竹苗大矽谷計畫聚落。

對此，長期關注竹科的國民黨竹市議員張祖琰認為，竹科確實已飽和，往周邊建設發展，本是自然發展的方向，並非創新之舉。竹科空間確實已飽和，竹市都更區發展竹科Ｘ，對廠商來說，有其地理位置的便利性。

張祖琰提醒，要讓竹科發展更為蓬勃，政府要重視上下游的需求與配合的空間，更需要水、電、土地等支持，竹科會設立在新竹，最主要有其人才聚集的優勢，與周邊縣市的共同發展，是長期以來的重要方向，更需要政府滿足水電需求。

民眾黨新竹市議員李國璋認為，政府除了遠大的規畫之外，也要落實且實際解決竹科廠商所面臨的問題。護國神山「台積電」離開龍潭另尋去處，難道回到新竹就能解決台積電的問題嗎？台積電需要不只是土地，還包含水、電需求，都需要跟上產業發展需求，政府近年推動綠能家園、非核家園，能否跟上腳步？事實上，這八年來的執政就要能見到績效。這幾年來都面臨到水電疑慮，今年未缺電不是無此危機，而是因為經濟不景氣，「把竹苗已形成的聚落，重新換帽子來規劃大矽谷計畫，是否將淪為口號，耐人尋味。」

新竹市政府回應，自市長高虹安上任後，即積極進行跨域整合、強化區域治理的工作，今年2月與新竹縣合作成立「新竹縣市整合溝通平台」，也積極參與桃竹竹苗區域治理平台、中臺灣區域治理平台、園縣市高峰會等跨縣市合作平台，擴展區域合作，共同爭取中央對地方治理的重視。

其中「園縣市高峰會」即有新竹市、新竹縣、苗栗縣、科管局、園區公協會的參與及討論，是竹科和鄰近縣市直接討論、凝聚共識、進行決策的平台，另也有「桃竹竹苗區域治理平台」，竹竹苗和桃園市也能對於科學園區相關議題進行相關提案並討論。

有關賴副總統今天所提出「桃竹苗大矽谷計畫」，中央對桃竹苗的區域治理有所重視，這是一件好事，雖然於「園縣市高峰會」及「桃竹竹苗區域治理平台」未曾聽聞中央有此計畫，也尚未見中央派員來說明，不過，如能將整合桃竹苗與竹科且解決交通問題，這是好的政策方向，「中央終於願意重視桃竹苗」，新竹市政府為民謀福、樂觀其成，也盼中央相關政策的推動應多與地方政府溝通，後續執行才能有好的效果，才是民眾之福。

2024選舉 2024總統選舉 賴清德 高虹安 非核家園 水電 矽谷 台積電

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