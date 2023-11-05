這處車行地下道車輛頻硬闖釀車毀人傷 桃市府決徹底改善
桃園市平鎮區公所前振興路車行地下道，屢屢外地車輛不注意限高2.5公尺硬闖，發生車禍意外頻傳，市議員王珮毓質疑警示設計不良，近日與市府會勘徹底改善共識，市政府今天下午表示，該地下道前限高門架的軟式垂吊索高度與地下道結構淨高不一致，為確保警示功能，將由交通局先行調降垂吊索高度，之後再施作改為鋼型（或鋼管）門架，阻止超高車輛進入，提升用路安全。
平鎮區公所前振興路車行地下道隔一條台鐵軌道，銜接中壢、平鎮後站與中壢延平路，過去因為車行地下道前方的限高門架軟式垂吊索高度與鐵軌地下道限高2.5公尺不同，造成車輛闖過門架後，在RC結構的車行地下道撞擊掀翻車頂車禍、甚至司機受傷，屢為車輛和用路人詬病，引起多位議員關切。
王珮毓表示，該車行地下道經常發生貨車或遊覽車誤闖「卡」車車禍事故，最近一周甚至發生至少3起該車行地下道車禍意外，大多是外地來的貨車、遊覽車，不熟悉路況，根據導航行駛，卻未注意該地下道限高標示，發生誤闖整輛車卡在地下道口，掀翻車頂事故，主要是橋梁限高警示設計不清楚，他曾一個月處理4件車禍意外，必須徹底改善現有軟式垂吊限高門架，保護人車安全和地下道橋體結構安全。
市府交通局、養工處會勘後決定改善振興路車行地下道，仿台北市基隆路車行地下道作法，保護行車安全和鐵軌地下道結構安全，市政府表示，由交通局協助該車行地下道兩邊門架前方臨路口處，設置LED警示牌面，加強夜間警示及提前限高警示作用，因為目前限高門架的軟式垂吊索高度（2.7公尺），與地下道結構（2.5公尺）淨高不同，為確保警示功能完善，交通局先調整垂吊索高度為2.5公尺，與車行地下道結構體高度相符交通局考量垂棒下降警示方式盡快先完成。
另考量軟式限高門架設置限高警示性較低、無法阻擋超高車輛闖入，造成車輛撞擊該車行地下道結構損傷，形成二次公安疑慮，將由交通局評估後，未來將該在地下道限高門架改為鋼型或鋼管的硬式限高架，提升用路人安全。
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