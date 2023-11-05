竹市汙水下水道第二標順利決標 明年3月底開工

新竹市政府大力推動公共基礎設施，新竹市汙水下水道系統公道五路分支管網及用戶接管工程暨指定地區第二部份日前已完成決標，工程經費約1818億元，預計明年3月底開工。施工範圍為埔頂路以南、慈雲路以西、國道一號以東、光復路一段以北地區；預定民國114年12月底完成汙水下水道系統分支管網佈設及用戶接管3968戶，解決汙水排放汙染問題，並改善其周邊環境，完工後預估可提升竹市汙水接管率2.24%。

市長高虹安表示，汙水下水道工程雖是表面看不見的建設，卻是一座文明城市進步的重要指標，其效益能大幅減輕河川汙染、改善飲用水質等，市府大力推動汙水接管工程改善市民用水品質。汙水下水道第二標延續即將辦理完成的關東區次幹管工程，配合後續用戶接管工程，以提升本市住戶優質舒適的生活空間。

工務處表示，此工程將先進行道路段下游汙水管線佈設，再辦理上游住戶用戶接管，用戶接管施工前會先召開大型說明會，向住戶說明施工期程及配合原則，並於後巷施工前再召開各後巷接管說明會及逐戶訪談，讓住戶充分了解接管作業流程及注意配合事項。

汙水下水道系統建設的重要性在於提升市民的居住環境品質。而施工過程中難免帶來一些噪音和交通上的不便。為此，工務處回應，將嚴格要求並持續監督承包廠商遵守所有相關的施工標準和規定，以減少對周邊居民日常生活的影響。