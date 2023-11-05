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聯合盃作文竹市初賽千名學子參加 高虹安視察鼓勵閱讀

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
聯合盃作文大賽已舉辦17屆，學生報名踴躍，新竹市長高虹安（右）今早與磐石高中校長陳方濟等人巡視考場。記者郭政芬／攝影
聯合盃作文大賽已舉辦17屆，學生報名踴躍，新竹市長高虹安（右）今早與磐石高中校長陳方濟等人巡視考場。記者郭政芬／攝影

新竹市睽違2年舉辦聯合盃作文大賽，今天早上10點在磐石高中舉行初賽，超過千位考生同台競賽。新竹市長高虹安特別前來視察，她指出，竹市相當重視閱讀，任內推動智慧校園、圖書館增加館藏實體書與電子書，養成孩子們的閱讀習慣，作文力不光是求學，對未來出社會工作都有幫助。

今天分成6組競賽，參賽組別從國小中年級到高中職。國小中年級組為「最有成就感的一份作業」；國小高年級組是「我有辦法和這樣的鄰居相處」；國中七年級組「餐桌上的記憶」；國中八年級組「窗外的風情」；國中九年級組是「我的成熟記事」；高中職組題目為「關懷高齡長者」。

聯合盃作文大賽已舉辦17屆，學生報名踴躍，高虹安今早與磐石高中校長陳方濟等巡視考場。高虹安表示，素養課綱強調獨立思考與邏輯思維，寫作不只有起承轉合，還包含整理架構與邏輯能力，需要多多閱讀書籍，增強論述、抒情類別，增加作文的說服力，也感謝聯合報持續推廣閱讀、舉辦作文賽，讓竹市孩子得到更多展現的舞台。

高虹安指出，竹市家庭很重視教育，她上任後，積極推廣「智慧校園」，推動生生用平板、班班有大屏、一師一載具，以及自編數位教材來跟上時代腳步，也將代理教師的聘期完整化，此外今年也有許多新建拆除整建校舍，透過增加教室環境、豐富教材、讓老師有更多時間備課等，都是努力中的教育政策。

陳方濟說，參加作文賽可訓練學生即時轉化素材，與千名學生一起磨練作文技巧、表達能力，不管是作文比賽、演講和語文競賽，都是重要的歷練，因此很鼓勵參與。

「視野是取材的關鍵！」教育事業部總經理潘素滿表示，全國有14個考場初賽，之後將進入全國總決賽，寫作是終生用得到的能力，聯合報長期推寫作與閱讀，不只是為了考試，而是培養表達與素養能力，她鼓勵多看課外書來增加視野，學生享受閱讀，會認為寫作是件快樂的事情，對於求學和未來工作都很重要。

國二生周同學說，今年作文題目「窗外的風景」，讓他想起小時常坐火車出去玩，從自己的經驗出發寫作，先仔細閱讀試卷講解後，再構思文體架構，是生活化又具深度的題目。

首度參加作文賽的魏姓國一生表示，比賽時很緊張，因為寫作只有60分鐘，剛開始很擔心寫不出來，幸好題目「餐桌上的記憶」生活化且難易適中，讓她逐步想起日常生活的體會與感受。

第17屆聯合盃作文比賽新竹市初賽今天在磐石高中登場，新竹市千名學子同台競賽。記者郭政芬／攝影
第17屆聯合盃作文比賽新竹市初賽今天在磐石高中登場，新竹市千名學子同台競賽。記者郭政芬／攝影
今天有許多家長陪應試，聯合報系為了讓家長等待同時也能充分利用時間，特別舉辦免費講座，市長高虹安也到場與家長分享。記者郭政芬／攝影
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市長高虹安（左）指出，竹市增加教室環境、豐富教材、讓老師有更多時間備課等，都是努力中的教育政策。記者郭政芬／攝影
市長高虹安（左）指出，竹市增加教室環境、豐富教材、讓老師有更多時間備課等，都是努力中的教育政策。記者郭政芬／攝影
今天分成6組競賽，參賽組別從國小中年級到高中職。記者郭政芬／攝影
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市長高虹安今天到校視察作文比賽，也與現場等待的家長打招呼互動。記者郭政芬／攝影
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高虹安

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