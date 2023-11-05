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桃竹竹苗TPASS上路首月 突破60.6萬人次使用

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃竹竹苗TPASS通勤月票TPASS使用人次突破60.6萬，桃市府表示，11月已爭取到4條國道路線1820、1820A、1820B、1821加入方案，便利往返桃園、新竹的通勤族。本報資料照片
桃竹竹苗TPASS通勤月票TPASS使用人次突破60.6萬，桃市府表示，11月已爭取到4條國道路線1820、1820A、1820B、1821加入方案，便利往返桃園、新竹的通勤族。本報資料照片

桃竹竹苗TPASS通勤月票TPASS在10月2日上線，桃園市交通局今天表示，目前使用人次已突破60.6萬，但以桃竹竹苗通勤人口估算，還有很大的成長空間，市府11月已爭取到4條國道路線1820、1820A、1820B、1821加入方案，便利往返桃園、新竹的通勤族。

交通局表示，截至11月2日，桃竹竹苗TPASS總設定達2.4萬人次，其中，桃竹竹799定期票7246人次設定最高、占30%，桃竹竹苗1200定期票576人次設定、占2%；在各種運具使用上已突破60.6萬人次，以台鐵使用人次約36萬人次最高、占59.4%，市區公車使用約7.4萬人次、占12.2%，國道及公路客運使用約8.2萬人次、占13.5%，YouBike使用人次約7.1萬人次、占11.7%，捷運使用約1.9萬人次、占3.2%。

交通局表示，桃竹竹苗TPASS有4種方案，其中，桃竹竹799元定期票最受桃園市民歡迎，例如原台鐵「桃園-楊梅」30日定期票1035元，桃竹竹定期票只要799元；市區公車部分，原市民卡買1送1單趟上限60元，換成799定期票後，以平均20天通勤日計算每日僅約40元。

交通局表示，為顧及桃園市往南通勤族群需求，已向交通部公路局台北區監理所再爭取4條國道路線加入TPASS方案，分別為1820、1820A、1820B路線適用區間「桃園市（大昌健行路口）-新竹縣（竹東站）」、1821路線適用「桃園市（頂好新城站）-新竹縣（竹東站） 」。

交通局長張新福表示，北北桃間通勤人口約46萬人，但目前搭乘大眾運輸僅有4、5萬人，桃竹竹苗間通勤人口約10萬人，目前也僅有1.2萬人搭乘大眾運輸交通工具，代表蘊藏著許多交通潛在需求。

張新福說，近期由於全國客運駕駛缺乏、生活圈定期票各地陸續推動，普遍面臨尖峰時段無法增班疏運的窘境，除針對大客車駕駛除加薪，也爭取市府跨局處資源，規畫招募培訓駕駛員專案，並針對市區客運公司合理成本檢討、補足虧損補貼、運價費率調漲等相關政策，盼盡速改善公共運輸服務品質。

桃園 TPASS 新竹

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