竹北蘑菇公園嬉戲整天 居民難安寧

新竹縣竹北市蘑菇城堡特色公園今年4月啟用迅速成為人潮熱點，連入夜後都有不少民眾造訪嬉戲，周遭居民不滿噪音干擾，近日成立自救會並在住家外牆掛布條抗議，要求縣府立即遷走公園。縣府回應，已將熄燈時間從晚上10點提前至9點，將持續溝通取得兩全其美的解決辦法。

公兒30公園（蘑菇城堡特色公園）是縣府近年打造的22座特色公園之一，紅白相間的蘑菇城堡主題加上攀岩牆面、滑梯等設施，平假日遊戲人潮絡繹不絕，但也衍生噪音、亂丟垃圾等環境問題。

公園旁居民近日在自家外牆掛出白底紅字布條，痛批縣府在住宅區設置遊戲區「擾民」。居民指出，「公園第一排」約20戶住家，噪音問題持續半年未獲解決，希望縣府立即封閉、遷移公園。

中崙里長李金對表示，蘑菇城堡公園設置前原本是簡易的公園綠地，近20年來是居民散步休閒好去處，直到今年特色公園落成後，才引起反彈。

縣府產發處指出，已研擬再縮短夜間燈光開放時間，並加設門禁措施、增設跑馬燈在晚間提醒民眾注意音量，也會協請警方勸導不配合規定者。同時將函文縣內各幼兒園及國小，若有戶外教學需求，盡量避免到蘑菇城堡公園遊玩，可改至其他特色公園教學。