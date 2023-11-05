桃園總圖自修室降噪 評估搬到7樓

桃園市立圖書館總館去年底啟用後受歡迎，議員彭俊豪接獲陳情，民眾反映假日到總館1樓自修室念書，常會受到藝文廣場活動聲音干擾，建議增加隔音設備，不僅如此，市議員凌濤也反映總館內的親子館容易影響到其他閱讀空間，市府應研議改善，多方兼顧民眾權益。

市府教育局長劉仲成回應，圖書館總館7樓有享讀拾光區，是一個自由開放的空間，預計12月評估將1樓自修室搬遷至7樓，7樓開放空間則移回1樓；自修室遷移至7樓可從98個座位增至140個，且1樓調整為開放空間較不會有工程施作噪音問題，較為適當。

教育局評估將自修室移往7樓。記者鄭國樑／攝影

市議員凌濤說，總圖設親子館的用意雖好，但他實地走訪後發現，親子館人多擁擠時，確實會有干擾其他空間閱讀的狀況，建議一旁的展演中心1樓文創商場租約期滿，能師法台中科博館與歌劇院等經驗，結合民間基金會資源打造親子場館。

文化局長邱正生說，原展演空間明年6月合約到期，市府今年起已陸續檢討該空間未來營運方向與內容，若朝增加兒童視覺及表演藝術體驗的方向不錯，將採專案評估。

針對彭俊豪反映圖書館總館外面的廣場假日活動多，聲音會傳進總館，劉仲成也說明，自修室位於總館大門入口處，設置數層隔音設備仍恐不足，正評估是否遷移自修室至7樓。