聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃竹解公車司機荒 擬增運價補貼

聯合報／ 記者張裕珍陳俊智／連線報導

司機荒嚴重，新竹客運近日1名駕駛員生病緊急開刀致市區公車4條路線減班，引發民怨，經緊急協調昨確定找來外縣市駕駛支援20路公車，明起尖峰增4班次，市府也研議增加運價補貼。桃園市公車客運司機大缺259人，桃市府明年也要提高運價補貼，並將祭出培訓原民、新住民駕駛的專案。

據了解，新竹客運若要恢復疫情前班次需要50名司機，但目前尚缺8名司機，嚴重人力荒「缺一不可」。孰料，黃姓駕駛員因生病身體不適，必須緊急住院開刀，新竹客運找不到人接手，上月底發出公告說明市區公車4路線2日起減班，20路公車1天只剩2班次，學生、長輩只得硬擠71路小巴。

由於市區公車突然減班衝擊民眾搭車權益，市府交通處長倪茂榮近日拜會新竹客運總經理許炤平協調，業者重新盤點人力，緊急調派其他縣市1名司機於明天起支援。市府也盤點乘車高峰需求，20路平日班次調整為早上6點、6點25分與下午4點、4點半等4班次。

此次突發事件凸顯司機荒嚴峻，竹市府交通處說明，各縣市公車營運受疫情影響運量萎縮，加上物流、遊覽車司機需求增加以高薪挖角。市府今年陸續調整公車合理營運成本、加碼補貼公車駕駛薪資4千元，並研議再增運價補貼，正委託專業顧問公司研議，後續將向交通部爭取補助6千萬元。

桃園市公車客運司機荒更嚴重，缺額達259人，市府開出每人每月1萬元的薪資補助，方案實施到今年底，由於市府明年補助業者的運價差額從2元提高到5元，司機的薪資補助將改由業者提撥。

此外，交通局也正與勞動局、社會局、原民局及客運業者研議培訓職業大客車駕駛專案，將鎖定原住民與新住民族群，提供訓練期間也給予基本工資的誘因，最快明年初上路。

公車 新竹 薪資

延伸閱讀

新竹客運司機突開刀 減班惹怨…市府6日增班並擬增補貼

司機腫瘤開刀釀竹市公車減班 高虹安：外縣市司機增援

新竹客運減班 20人小巴擠40學生如「沙丁魚」 里長心疼求助

公車司機愛「加速又急煞」？ 多數網友認為：誤點會被扣錢

相關新聞

桃園總圖自修室降噪 評估搬到7樓

桃園市立圖書館總館去年底啟用後受歡迎，議員彭俊豪接獲陳情，民眾反映假日到總館1樓自修室念書，常會受到藝文廣場活動聲音干擾...

桃竹解公車司機荒 擬增運價補貼

司機荒嚴重，新竹客運近日1名駕駛員生病緊急開刀致市區公車4條路線減班，引發民怨，經緊急協調昨確定找來外縣市駕駛支援20路...

竹北蘑菇公園嬉戲整天 居民難安寧

新竹縣竹北市蘑菇城堡特色公園今年4月啟用迅速成為人潮熱點，連入夜後都有不少民眾造訪嬉戲，周遭居民不滿噪音干擾，近日成立自...

銅鑼喊「病死豬化製廠」撤案

苗栗縣政府在銅鑼鄉規畫設置畜牧循環資源利用研究中心，被地方認定是蓋「病死豬化製廠」，鄉民為此成立自救會、發起連署，農業部...

寫「桃原」故事！花7個月田調 原民族人奮鬥人生拍成紀錄片

財團法人桃園市原住民族發展基金會，致力推動桃園原住民族文化傳承及凝聚原住民族集體記憶，連續5年拍攝並典藏30支桃園市原住...

協助明揚大火受災戶 桃園募731萬善款送屏東

屏東明揚國際科技大火造成4名消防員與6名員工不幸罹難，傷者無數，桃園市政府發起募款幫助罹難家屬與受災戶，共募得731萬餘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。