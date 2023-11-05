桃竹解公車司機荒 擬增運價補貼

司機荒嚴重，新竹客運近日1名駕駛員生病緊急開刀致市區公車4條路線減班，引發民怨，經緊急協調昨確定找來外縣市駕駛支援20路公車，明起尖峰增4班次，市府也研議增加運價補貼。桃園市公車客運司機大缺259人，桃市府明年也要提高運價補貼，並將祭出培訓原民、新住民駕駛的專案。

據了解，新竹客運若要恢復疫情前班次需要50名司機，但目前尚缺8名司機，嚴重人力荒「缺一不可」。孰料，黃姓駕駛員因生病身體不適，必須緊急住院開刀，新竹客運找不到人接手，上月底發出公告說明市區公車4路線2日起減班，20路公車1天只剩2班次，學生、長輩只得硬擠71路小巴。

由於市區公車突然減班衝擊民眾搭車權益，市府交通處長倪茂榮近日拜會新竹客運總經理許炤平協調，業者重新盤點人力，緊急調派其他縣市1名司機於明天起支援。市府也盤點乘車高峰需求，20路平日班次調整為早上6點、6點25分與下午4點、4點半等4班次。

此次突發事件凸顯司機荒嚴峻，竹市府交通處說明，各縣市公車營運受疫情影響運量萎縮，加上物流、遊覽車司機需求增加以高薪挖角。市府今年陸續調整公車合理營運成本、加碼補貼公車駕駛薪資4千元，並研議再增運價補貼，正委託專業顧問公司研議，後續將向交通部爭取補助6千萬元。

桃園市公車客運司機荒更嚴重，缺額達259人，市府開出每人每月1萬元的薪資補助，方案實施到今年底，由於市府明年補助業者的運價差額從2元提高到5元，司機的薪資補助將改由業者提撥。

此外，交通局也正與勞動局、社會局、原民局及客運業者研議培訓職業大客車駕駛專案，將鎖定原住民與新住民族群，提供訓練期間也給予基本工資的誘因，最快明年初上路。