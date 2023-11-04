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新竹公園周末辦森park市集 護城河畔下周迎Chill爽市集

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府今天起一連2個周末舉辦「2023新竹城市週末星光夜」系列活動，首場「森park市集」、「星光電影院」今天於新竹公園登場。圖／竹市府提供
新竹市政府今天起一連2個周末舉辦「2023新竹城市週末星光夜」系列活動，首場「森park市集」、「星光電影院」今天於新竹公園登場。圖／竹市府提供

新竹市政府今天起一連2個周末舉辦「2023新竹城市週末星光夜」系列活動，首場「森park市集」、「星光電影院」今天於新竹公園登場，不少民眾把握假日的舒服好天氣逛市集、看電影。市府指出，森park市集明天還有1場，下周末將移師護城河畔舉辦「Chill爽市集」，歡迎民眾相約度過假日美好時光。

新竹公園今、明2天共集結超過100個市集攤位，包含文青手作、異國美食等，並播映露天電影院「路卡的夏天」。市府也推出不凋花小物DIY、扭棒花束DIY、塔羅牌體驗、說故事等活動，以及3組的異國風情舞台表演與新竹高工熱舞社、戶外電音DJ，民眾打卡可限量兌換50元「酷碰券」，可於50家友善店家及200攤市集兌換使用。

「和市民朋友一起在星空下看電影感覺真棒！」代表市長高虹安出席的市府城銷處長嚴翊琦表示，此次新竹城市周末星光夜有星光電影院、DIY體驗、文創市集等，提供假日休閒遊憩的好去處，接下來還有3場活動，歡迎市民朋友走踏在新竹公園及護城河畔，感受滿滿的療癒氛圍。

城銷處指出，「森park市集」明天還有1場於早上11點至下午5點舉行，「Chill爽市集」將於11月11日及12日在護城河晶品城段盛大舉行，搭配周邊超過50個友善店家參與，其中邀請到新竹在地文創品牌如「江山藝改」聯名推出限定手作植食，「嗨賴文具工作室」推出活動專屬的手帳製作，還有生活勵志分享講座，歡迎踴躍報名https://reurl.cc/a4E3b4

高虹安表示，新竹市擁有豐富觀光景點與歷史底蘊，市府團隊落實「美感新竹」施政策略，今年積極盤點觀光資源，強化各局處協作舉辦多場大型藝文活動，藉由人潮推展城市觀光，希望民眾透過市集等活動認識新竹的美好。

新竹市政府今天起一連2個周末舉辦「2023新竹城市週末星光夜」系列活動，首場「森park市集」、「星光電影院」今天於新竹公園登場。圖／竹市府提供
新竹市政府今天起一連2個周末舉辦「2023新竹城市週末星光夜」系列活動，首場「森park市集」、「星光電影院」今天於新竹公園登場。圖／竹市府提供

新竹 電影 DIY 高虹安 文青

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