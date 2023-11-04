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寫「桃原」故事！花7個月田調 原民族人奮鬥人生拍成紀錄片

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
財團法人桃園市原住民族發展基金會，今年拍出紀錄片「同心原」紀錄原民族人奮鬥人生，今下午於桃園市原住民族文化會館演藝廳辦理放映會。圖／財團法人桃園市原住民族發展基金會提供
財團法人桃園市原住民族發展基金會，今年拍出紀錄片「同心原」紀錄原民族人奮鬥人生，今下午於桃園市原住民族文化會館演藝廳辦理放映會。圖／財團法人桃園市原住民族發展基金會提供

財團法人桃園原住民族發展基金會，致力推動桃園原住民族文化傳承及凝聚原住民族集體記憶，連續5年拍攝並典藏30支桃園市原住民族人影像故事，完整寫下桃原故事。今年拍紀錄片「同心原」紀錄原民族人奮鬥人生，今在下午於桃園市原住民族文化會館演藝廳辦理放映會。

基金會前4年分別推出「一條路，一首歌」、「一起一起」、「一生一事」及「pituing 現在7形式」紀錄片。今年則以個人為主角，以其為中心發展相關人事故事，推出「同心原」紀錄片。

「同心原」以二位核心人物陳清妹、雅尤子故事傳達族人奮鬥人生，凝聚他人與生活關懷，紀錄片中的核心人物具備了文化傳承與積極的態度，積極樂觀的生活態度，為周圍族人也帶來正向發展。

這次紀錄片導演莊麗華長期致力於，原住民部落田調撰寫口述歷史等研究與紀錄片拍攝，拍攝過許多口碑載道紀錄片，例財團法人原住民族文化事業基金會的「勞動故我在」紀錄片，也曾協助復興區公所辦理「耆老口述記錄實施計畫」，更以「月亮‧男人」獲得美國休士頓影展銅牌，並入選2023年過繼民族誌影展入選影片。

此次紀錄片透過長達7個月的主角訪談及實地拍攝，深入了解主角與其周遭族人的互動，讓紀錄片的故事富含情感，為忙碌的現代生活帶來正向及樂觀的態度。

財團法人桃園市原住民族發展基金會，今年拍出紀錄片「同心原」紀錄原民族人奮鬥人生，由莊麗華（右1）導演拍攝，主要紀錄陳清妹（左3）、雅尤子（左4）二人故事。圖／財團法人桃園市原住民族發展基金會提供
財團法人桃園市原住民族發展基金會，今年拍出紀錄片「同心原」紀錄原民族人奮鬥人生，由莊麗華（右1）導演拍攝，主要紀錄陳清妹（左3）、雅尤子（左4）二人故事。圖／財團法人桃園市原住民族發展基金會提供

紀錄片 原住民 桃園

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