宗教、飲食習慣 移工生活地景特展今起至12月4日

台灣移工人口眾多，桃園中壢民權路四段及文中路口，現正辦理「移動織途：移工生活地景特展」，展期今起至12月4日每周五、六、日展出並舉行活動，期待民眾從展覽中了解東南亞移工在台灣的生活日常，從飲食、消費、信仰與閱讀等多元角度，認識經常在生活中出現卻不太熟悉的文化與風景。

根據勞動部統計截至今年9月底，桃園移工人數逾1.3萬人，根基營造邀請揚運國際與震源實業2大仲介企業，與長期關注移工權益與成長的「壹零玖伍移民工文化協會」合作，舉行移工展。

這次策展展區介紹，將探訪不同的主題區域，每一區都是移工生活的一個切片，反映他們在台灣生活的多樣面貌。美食區展示來自不同國家的特色美食，這些食物故事交織成一部跨文化的烹飪史詩。消費區則展示移工如何在台灣市場中尋找家鄉的影子，他們的消費行為與偏好也間接影響台灣的商業模式。

而在信仰區將見證他們如何在異鄉保持對信仰的虔誠，這不僅僅是宗教的儀式，更是一種精神上的支撐與文化的連結。最後閱讀區展現了他們的知識與情感世界，透過書本能夠一窺他們的思想深處及對未來的渴望與探索。