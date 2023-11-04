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改善交通生活環境、提升道路品質 苗栗獲核定6億元補助
苗栗縣政府爭取中央補助協助地方改善交通與生活環境、提升道路品質及推動城市街道建設、增加城市透水及綠覆蓋率，已獲內政部核定補助縣內各鄉鎮市共32項提案，總經費近6億元，其中竹南環市、開元人本環境串聯工程補助高達9620萬元，各項工程預計年底辦理委託設計發包作業，明年進行施工作業。
縣府工務處指出，這次獲內政部前瞻計畫補助的案件，包括道路及人行環境、通學步道、街區道路品質改善、人行道及徒步空間建置等多項，其中後龍獲核定5案、竹南及銅鑼各核定4案、大湖、通霄及泰安各核定3案、卓蘭及公館各核定2案、造橋、頭份、苗栗、三義、西湖及南庄各核定1案，總經費5億9821萬元。
各鄉鎮市的補助案，其中有6件補助逾3000萬元，包括竹南鎮環市開元人本環境串聯工程9620萬元、維新路及博愛公園周邊人行環境改善工程4300萬元、通霄通南里周邊道路環境改善工程4498萬、通南倉庫周邊人行環境新建工程3000萬元、頭份濱江街與銀河路及公所周邊徒步空間改善工程3650萬元、苗栗國華路（橫車路口到至公路口）人行空間改善工程3600萬元。
工務處表示，縣府為加強區域均衡城鄉建設、因應人口老化與社會福利需求增加，縣長鍾東錦特別指示透過公共建設與友善規畫，健全環境空間的宜居性，與18鄉鎮市公所聯手爭取並獲核定的32件補助案，已請各主辦單位趕辦，年底前辦理委託設計發包作業，明年續辦施工作業，以提升全縣道路整體品質、改善街道環境、完善徒步交通及無障礙通行環境。
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