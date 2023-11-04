竹北特色公園成居民惡夢 掛布條批擾民要求遷移

新竹縣竹北市今年4月才剛落成啟用的蘑菇城堡特色公園，因開放後人潮絡繹不絕，就連入夜都仍有大小朋友嬉戲，讓周遭居民終於受不了，聯合成立自救會抗議要求新竹縣府立即將公園遷走，新竹縣府表態因公園屬公共財，希望與居民再溝通，取得兩全其美的解決辦法。

新竹縣府產發處說明，公兒30公園（蘑菇城堡特色公園）是新竹縣近年打造的22座特色公園之一，特色公園落成啟用後多受熱烈迴響，不過因有居民反映入夜噪音問題，考量民眾生活安寧，公兒30公園已由原先晚間10點熄燈，提前至9點。

產發處表示，對於居民要求立即遷移公園，縣府仍希望與居民再溝通研議解決辦法，盡可能取得兩全其美的方案，已研擬再縮短夜間燈光開放時間，並加設門禁措施，且除現有加設告示牌外，未來會增設跑馬燈在晚間提醒遊憩民眾注意音量，也會協請警方勸導不配合規定的民眾，同時將函文縣內各幼兒園及國小，若有戶外教學需求，盡量避免到蘑菇城堡公園遊玩，可改至其他特色公園進行課程。

據了解，蘑菇城堡公園在今年4月29日啟用後，因有紅白相間的蘑菇城堡，更設計爬管、鑽管、攀岩牆面、溜滑梯等，逐漸成為新竹家長不分平假日的好去處之一，甚至有幼兒園老師會帶著一大群孩子來放風，還因為網紅口碑發酵，登上許多部落客旅遊介紹的推薦新竹必遊景點之一。

不過人潮卻帶來嚴重的噪音問題，不僅假日大小朋友吵雜聲鬧整天，平日、深夜也都有遊客前來打卡，還有外地遊客素質堪憂，隨意棄置垃圾，讓周遭居民飽受困擾，已有居民在自家外牆掛出白底紅字布條，痛批縣政府「無良」，在住宅區設置遊戲區擾民。居民指出，「公園第一排」就有約20戶住家，半年來的噪音問題得不到解決，希望縣政府立即將公園封閉、遷移。