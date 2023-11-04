桃園總圖自修室受干擾 親子館影響其他人 市府提對策

桃園市立圖書總館去年底啟用後受歡迎，假日和辦活動時人潮不斷，不過民眾反映1樓自修室假日會受到廣場活動聲音干擾；3樓親子館也會影響在其他空間閱讀的民眾，市府表示確實有這樣的情形，已研議調整空間配置。

市議員凌濤指出，桃園市的有不少的圖書分館有親子館，包括在藝文園區的總圖，服務處接到民眾反映親子館的活動聲音會干擾閱讀室的民眾，他實地走訪後發現確實如此，總圖設親子館的用意雖然很好，但是會干擾其他空間閱讀就要改善。

凌濤說，服務處團隊9月特別到總圖旁的展演中心會勘，除了設法解決總圖親子館干擾其他閱讀的民眾，也想了解是否能在展演中心裡面設置親子活動空間。事實上這種情形不限總圖，目前桃園的親子館合計有22處，但常常排長龍，僅限6歲以下兒童入場，場館還是不足，像總圖規畫的親子館環境非常好，但是人多擁擠還會影響其他閱聽室。

凌濤建議展演中心1樓有個300坪文創商場，能否租約期滿後結合民間基金會資源，創造最高品質的孩童美學、文化、教育的優質親子場館，年輕家庭孩子使用；像台中科博館的「幼兒科學園」、台中歌劇院的「藝術教育部」都有與基金會合作出色的親子館，希望桃園市能在114年轉型成親子兒童藝術教育及實驗基地，或與產業或公益基金會合作，結合資源創造優質空間給家庭使用。

文化局長邱正生表示，原展演空間由文創聚落委託經營，明年6月合約到期，考量與預定目標尚有落差，市府今年起已陸續檢討該空間未來營運方向與內容，若朝增加兒童視覺及表演藝術體驗，進而啟蒙兒童藝術的方向相當不錯，但空間規畫涉及隔音、進出動線等技術性問題，將持續以專案評估可行程度。

彭俊豪議員也表示接到民眾反映，指圖書館總館1樓自修室常有學生使用，但是1樓進出的人多，加上外面的廣場假日活動多，聲音會傳進總館，建議增加隔音設備，讓學生有安靜自修的空間，並留意空間調整的後續動線。

教育局長劉仲成表示，桃園市立圖書館總館1樓自修室位於大門入口處，平日尚可，假日若鄰近的桃園藝文廣場辦理活動確實非常吵雜，數層隔音設備仍有不足的疑慮。

劉仲成說，圖書館總館7樓有享讀拾光區，是一個自由開放的空間，市府預計今年12月評估將1樓自修室搬遷至7樓，7樓開放空間則移回1樓；自修室遷移至7樓可從98個座位增至140個，且調整開放空間較不會有工程施作噪音問題，較為適當。