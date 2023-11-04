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銅鑼反「病死豬化製廠」連署6000人 將赴中央陳情抗議

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣在銅鑼鄉規畫設置畜牧循環資源利用研究中心，地方認定是蓋「病死豬化製廠」，反彈強烈。聯合報系資料照片
苗栗縣在銅鑼鄉規畫設置畜牧循環資源利用研究中心，地方認定是蓋「病死豬化製廠」，反彈強烈。聯合報系資料照片

苗栗縣政府在銅鑼鄉規畫設置畜牧循環資源利用研究中心，被地方認定是蓋「病死化製廠」，引發鄉民強烈抗議，最近並成立自救會及發起連署，各級民代也高度關切，農業部昨發文將縣府計畫案「退還」要求補件，自救會表示中央已聽見地方心聲，目前反化製廠連署已達6000人，下周將送農業部畜牧司表達鄉親心聲，要求撤銷設置案。

縣長鍾東錦9月下旬親赴銅鑼鄉公所參加說明會，全案引發關注，鍾東錦表明設置案是中央補助辦理，未來交由中央評估「如果不對就不做」。

自救會志工顧問、鄉民代表徐裕逢表示，鄉親極力反對在銅鑼設置病死豬化製廠，連署已達6000人，自救會每天利用上、下班時段在工業區路口拉布條抗議，不吵不鬧，平靜表達地方心聲，抗議行動將持續到議會總質詢。

他指出，農業部3日發文指出縣府擬興設禽畜糞沼氣發電設施，但本案專案輔導設置項目代處理堆肥場，土地若有非代處理堆肥場設置項目使用，應依規定另為適當申請，並要求重新估算場內廢水來源及產生量作適當規畫，也提到全案用地屬特定農業區，周邊田區環境完整，興設代處理堆肥場應加強說明區位、面積必要、合理及無可替代性；函文並求縣府補附與在地居民及利害關係人等溝通協調取得共識相關資料。

徐裕逢質疑縣府送到中央的計畫書與地方說明會內容並不相同，也未強調需要地方共識的重要性，自救會下周一將赴農業部表達地方反對設置案的心聲。

縣府農業處表示，尚未收到農業部公函，全案與化製廠不同，主要是規畫設置代處理堆肥場，處理有機農業廢棄物，包括禽畜糞、死廢畜禽及稻殼、稻桿、枯枝落葉等農業生產廢棄物，達到資源循環再利用，但地方認定就是病死豬化製廠，全案送中央的計畫書與說明會內容並無不同，其實縣府往年曾爭取過化製廠，但中央認為國內需求已足，並未支持。

苗栗縣在銅鑼鄉規畫設置畜牧循環資源利用研究中心，地方認定是蓋「病死豬化製廠」，自救會目前每天上、下班時段到工業區路口拉布條抗議。圖／自救會提供
苗栗縣在銅鑼鄉規畫設置畜牧循環資源利用研究中心，地方認定是蓋「病死豬化製廠」，自救會目前每天上、下班時段到工業區路口拉布條抗議。圖／自救會提供
苗栗縣在銅鑼鄉規畫設置畜牧循環資源利用研究中心，地方認定是蓋「病死豬化製廠」，自救會目前每天上、下班時段到工業區路口拉布條抗議。圖／自救會提供
苗栗縣在銅鑼鄉規畫設置畜牧循環資源利用研究中心，地方認定是蓋「病死豬化製廠」，自救會目前每天上、下班時段到工業區路口拉布條抗議。圖／自救會提供
苗栗縣在銅鑼鄉規畫設置畜牧循環資源利用研究中心，地方認定是蓋「病死豬化製廠」，自救會目前每天上、下班時段到工業區路口拉布條抗議。圖／自救會提供
苗栗縣在銅鑼鄉規畫設置畜牧循環資源利用研究中心，地方認定是蓋「病死豬化製廠」，自救會目前每天上、下班時段到工業區路口拉布條抗議。圖／自救會提供

農業部 自救會 苗栗縣

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