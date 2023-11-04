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新竹塞車是地方政府沒錢導致？林思銘批高公局甩鍋

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣府建置智慧交控改善竹北交流道尖峰時刻車流。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣府建置智慧交控改善竹北交流道尖峰時刻車流。記者巫鴻瑋／攝影

日前新竹塞車事件引發民怨沸騰，立委林思銘提出3項改善方案建議，高公局卻回覆其中有些建議是因為縣政府預算不夠，因此暫停實施計畫，讓林思銘不禁批評高公局根本把新竹民眾當二等公民，也凸顯新竹縣長年資源不足，統籌分配款不公平導致基礎建設推動受阻的問題。

針對新竹大塞車ㄧ事，高公局公開回應說明，竹北交流道改善計畫2017年由行政院核定，但新竹縣府2019年表示財源拮据，無經費負擔光明六路新建地下道工程，當前若要重啟，縣府須重新研提新方案可行性研究報告。

林思銘表示，竹科發展40年，是全台經濟命脈，但是全民享受經濟成果時，相關的衝擊苦果卻是在地民眾承受，而過去相關的交通設施規畫，因為低估竹科發展帶來的人口激增，導致塞車一直都是在地民眾惱人的問題，對此他在中央已經極力爭取預算改善相關交通問題。

林思銘指出，堅持要爭取改善竹北交流道周邊平面道路、竹北環北交流道等建設，主因就是過去的設計是半套式設計，導致目前遇到交通狀況就容易塞車回堵到市區，結果高公局卻以地方預算不足而不支持該計畫，這項改善計畫將能帶給竹科發展長遠利益，但是中央卻甩鍋地方，他認為中央應該全額負擔相關經費，讓改善工程早日動工才對。

林思銘說，過去他就呼籲要改善新竹縣長年財政劃分、資源分配不公平的問題，也提到可以思考超徵稅款是否用來挹注這些中央與地方緊密連結發展的需求，務必希望中央不要將新竹民眾當二等公民，需要建設時都在甩鍋，呼籲中央拿出誠意為民謀利。

新竹 林思銘 塞車

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