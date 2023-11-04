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新竹客運司機突開刀 減班惹怨…市府6日增班並擬增補貼

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹客運20路公車因司機人力問題減班，經市府協調後6日起將緊急增班。圖／竹市府提供
新竹客運20路公車因司機人力問題減班，經市府協調後6日起將緊急增班。圖／竹市府提供

新竹客運因近日有駕駛員生病須緊急開刀，2日起造成新竹市市區公車4路線減班衝擊搭車需求，引發民怨。竹市府交通處緊急協調業者調派外縣市站點司機支援，20路公車下周一6日起在上下午尖峰各增班2班次，由於司機荒嚴重，市府也研議再增加運價補貼，正委託專業顧問公司研議運價價格，預計年底核定，並向交通部爭取補助6000萬元。

受大環境影響，全台司機荒嚴重，據了解，新竹客運目前缺8名駕駛員，因1名黃姓駕駛員肝臟腫瘤膽結石且身體不適，醫師評估必須緊急住院安排開刀，又找不到其他司機開車，新竹客運上月底突然發出公告，說明4條市區公車路線2日起減班，又以黃姓駕駛員為主力的20路公車影響最大，讓地方措手不及。

交通處表示，公車司機排班受限於勞基法工時限制，因司機開刀住院，導致現有20路公車平日須調整班次，交通處長倪茂榮接獲通報後立即拜會新竹客運總經理許炤平，業者也重新盤點人力，緊急調派其他縣市1名司機，6日起支援駕駛20路上、下午尖峰班次。

市府為使效益最大化，進一步盤點民眾乘車需求，上午集中於上學、上班時段，下午則以放學時段需求較高；因此，6日起20路公車平日班次調整為早上6點、6點25分與下午4點、4點半等4班次，紓解多數民眾乘車需求。至於原在新竹總站搭乘20路晚上5點40分班次、普天宮搭乘晚上6點10分班次的民眾可改搭乘71路往返市區。

交通處指出，市府將持續與業者保持密切聯繫，持續關心司機復原情形，待復原狀況良好即回復崗位、恢復班次，另也請公車業者盡快招募人力補足司機缺口，維持公車正常營運。

由於此次突發事件凸顯司機荒問題嚴重，竹市府交通處也說明司機人力窘境，因各縣市公車營運受疫情影響，運量大幅萎縮，加上物流司機需求驟增，疫情復甦遊覽車司機需求也隨之增高，各界皆高薪挖角，使公車業者被迫減班。

市府交通處指出，市府為協助公車業者改善經營困境，除了今年3月調整公車合理營運成本外，今年6月起更加碼補貼公車駕駛薪資4000元，新竹客運再加薪4000元，總計補助8000元，盼透過政府輔導與補貼，讓業者永續經營、留住司機。

此外，10月4日交通部長王國材視察竹市交通建設，市府交通處當時也積極表達公車經營困境與司機嚴重缺工問題，並提出訂定公車運價，增加運價補貼，補助業者營運與司機加薪，王國材部長也允諾協助，市府正委託專業顧問公司研議運價價格，預計年底核定，並向交通部爭取補助6000萬元。

交通部已放寬大客車職業駕駛人年齡由65歲至68歲，市府方面也強調，已經責請客運公司召回已退休未滿68歲的司機回公司服務，填補尖峰班次。

 

新竹 交通部長 客運

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