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鬧中取靜 桃園市區繪畫創作、喝咖啡甜點工作室超放鬆

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
位在桃園中壢興平路靜謐小巷內的「La Luce 光棲工作室」是由35歲的徐詩沛（左）及31歲林晏（中）於去年5月共同成立，桃園青年局長侯佳齡（右）今實際走訪。記者翁唯真／攝影
位在桃園中壢興平路靜謐小巷內的「La Luce 光棲工作室」是由35歲的徐詩沛（左）及31歲林晏（中）於去年5月共同成立，桃園青年局長侯佳齡（右）今實際走訪。記者翁唯真／攝影

位在桃園中壢興平路靜謐小巷內的「La Luce 光棲工作室」是由35歲的徐詩沛及31歲林晏於去年5月共同成立，2人打造出一個以「藝術」為主題的複合式空間，空間前半部提供咖啡、點心，後半部則是2人的繪畫、藝術史文字創作空間，將自己的興趣延伸，也讓現代人有個舒適放鬆空間。

徐詩沛和林晏過去鑽研藝術創作與藝術史學研究，原本在台北的美術館做行政相關工作，不過發現行政工作距離「創作」愈來愈遠，加上能有一個自己的空間都是一直想做的事，因此2人決定來到林晏家鄉創業。

徐詩沛說，2人找到這間原本昏暗店面，透過自己設計重新裝潢改造，創造出能不定時規畫繪畫課程、提供藝術展示場域、邀請各類型創作者舉辦主題式活動，更結合了精心製作的手作甜點、咖啡與飲品，成為一個都市巷弄內隱藏的溫馨職人秘密基地。

徐詩沛表示，名片也別具巧思，是一個雙天使設計，天使翅膀象徵2人持續在擅長領域發展，而2隻手則代表在這間工作室，一同打造獨特溫暖且充滿光的棲息地。

徐詩沛指出，聽學生說才知道原來年局有相關的桃園青年職人輔導計畫，提供輔導及資源，透過一些課程及青年局媒合，得到更多曝光機會。除了現有的繪畫創作體驗課程外，2人未來期望能夠舉辦藝術講堂、小型讀書會等活動，讓空間呈現藝術沙龍般的溫馨氛圍。

青年局長侯佳齡今親自體驗繪畫表示，來到光棲工作室一進門就感受到在都市裡難得一見的溫馨藝術氣息，2人今年也加入了青年局職人輔導計畫，在職人輔導的過程中獲得資源。而青年局也持續支持桃園青年職人，提供青年職人輔導及資源，如市場驗證、創業交流、商業媒合、文創單位參訪等，也期待未來2人可以加入中原文創園區成立的文創職人孵化基地，展示他們的作品。

位在桃園中壢興平路靜謐小巷內的「La Luce 光棲工作室」，徐詩沛平時會在這創作及教畫。記者翁唯真／攝影
位在桃園中壢興平路靜謐小巷內的「La Luce 光棲工作室」，徐詩沛平時會在這創作及教畫。記者翁唯真／攝影
位在桃園中壢興平路靜謐小巷內的「La Luce 光棲工作室」，一個以「藝術」為主題的複合式空間。為記者翁唯真／攝影
位在桃園中壢興平路靜謐小巷內的「La Luce 光棲工作室」，一個以「藝術」為主題的複合式空間。為記者翁唯真／攝影
位在桃園中壢興平路靜謐小巷內的「La Luce 光棲工作室」，提供民眾體驗繪畫。記者翁唯真／攝影
位在桃園中壢興平路靜謐小巷內的「La Luce 光棲工作室」，提供民眾體驗繪畫。記者翁唯真／攝影
桃園青年局長侯佳齡（右）今至位在桃園中壢興平路靜謐小巷內的「La Luce 光棲工作室」，35歲的徐詩沛（左）引導繪畫。記者翁唯真／攝影
桃園青年局長侯佳齡（右）今至位在桃園中壢興平路靜謐小巷內的「La Luce 光棲工作室」，35歲的徐詩沛（左）引導繪畫。記者翁唯真／攝影
位在桃園中壢興平路靜謐小巷內的「La Luce 光棲工作室」，由徐詩沛設計咖啡、甜點櫃台。記者翁唯真／攝影
位在桃園中壢興平路靜謐小巷內的「La Luce 光棲工作室」，由徐詩沛設計咖啡、甜點櫃台。記者翁唯真／攝影

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