司機腫瘤開刀釀竹市公車減班 高虹安：外縣市司機增援

新竹客運因近日有駕駛員生病須緊急開刀手術，加上司機荒嚴重，昨天起造成新竹市市區公車4路線減班，連帶衝擊學生、長輩搭車需求，引發地方民怨。竹市府交通處緊急協調業者調派外縣市站點司機支援，市長高虹安今晚發文說，20路公車班次下周一6日起在上下午尖峰增班，保障民眾搭車權益。

新竹客運官網今天也發出最新公告表示，因應駕駛員疾病突發狀況，為符合工時管理規定，並經市府協調，11月6日起調整新竹市市區公車10、11、11甲及20路班次發車時刻，其中最受地方關注的20路在平日增開4個班次，包括總站發車早上6點、下午4點與普天宮發車早上6點20分、下午4點半。

受大環境影響，全台司機荒嚴重，據了解，新竹客運目前缺8名駕駛員，因黃姓駕駛員肝臟腫瘤且身體不適必須緊急開刀，又找不到其他司機開車，新竹客運上月底突然發出公告，說明4條市區公車路線減班，又以黃姓駕駛員為主力的20路公車影響最大。

20路市區公車因有停靠新竹市高峰里、仙宮里再前往市區，是當地不少長輩搭車下山買菜、學生搭車通勤的重要代步公車，未料昨天減班第一天，因為20路公車減班，導致許多長輩、學生改搭71路小巴，「40人擠20人小巴」引起地方民怨如次等公民，民代要求市府緊急應變。

高虹安今晚在臉書發文表示，由於司機荒，新竹客運本就人力吃緊，11月2日因有司機住院開刀，使得業者不得不調整20路公車班次，造成通勤民眾不便，她要求交通處緊急協調業者調派外縣市站點的司機在通勤尖峰時刻支援。

高虹安指出，20路公車預計下周一11月6日起，平日上、下午尖峰時刻增加2個班次，保障民眾與學生上班、上學的搭乘需求。

高虹安也說明，各縣市公車營運受大環境影響，使得公車業者面臨司機被高薪挖角，上半年市府調整多年未調整的公車合理營運成本至每公里52.174元，今年6月起也加碼補貼公車駕駛薪資4000元，主動提升駕駛員薪資待遇，就是為了保障市民搭車權益。

「未來看到司機們，也記得給他們一個鼓勵，說聲司機辛苦了。」高虹安表示，市府會持續與業者保持密切聯繫，司機如復原狀況良好即可回復崗位、恢復班次，另也會追蹤業者盡速招募人力補足司機缺口，確保公車維持正常營運，司機也能保有充足休息時間。