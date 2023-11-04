增國道客運路線 竹縣敬老卡可搭1250到桃機

新竹縣敬老愛心卡新增國道客運路線，11月8日起日豪客運「1250」新竹往桃園機場路線也能通，且票價可全額抵扣，縣長楊文科鼓勵民眾多加利用。

新竹縣政府為了照顧銀髮族及弱勢族群設有敬老愛心卡，每月發放500點可用於搭乘台鐵、計程車和其他大眾交通運輸工具，日豪客運「1250」路線是繼國光客運「新竹到台北」、「竹東到台北」之後的第3條國道客運。

縣府指出，「1250」除了停靠新竹轉運站，沿途還有公園站、二分局、馬偕醫院、清華大學、陽明交大光復路等站，長者與身心障礙者皆已半票計算，票價從73元到75元不等，可用敬老愛心卡點數全額扣抵。

楊文科指出，日豪客運「1250」路線目前是第一條由新竹轉運站直達桃園國際機場第一、二航廈的客運，全年無休，24小時均有服務，民眾搭乘時，無須轉乘交通工具，可以一票直達目的地。

新竹縣長楊文科表示，縣府致力於推廣使用敬老愛心卡搭乘大眾運輸工具，以達到社會參與、健康促進以及活躍老化的目的，此次擴大國道客運路線，期望能夠使新竹縣敬老愛心卡更加地便利。