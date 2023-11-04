2大工程解約停擺 竹市藝文高地 曝最新進度

新竹市政府近年在公道五路旁打造「藝文高地」聚落建設，但兒童探索館整修與國際展演中心新建2大工程都面臨廠商履約爭議，市府解約後，後續進度不明引發關注；新竹市文化局昨赴議會專案報告，指兒探館重啟設計監造目標年底重新發包，展演中心則預計明年初設計監造重新發包。

「藝文高地」全區面積8公頃，規畫4大建設僅新竹取水口展示館開放，新竹文創館以ROT招標、工程進度21%，國際展演中心新建工程與兒童探索館整修統包工程迄今沒有下文，市議會要求市府專案報告說明。

新竹市文化局代理局長李欣耀表示，兒童探索館整修統包工程預算金額2.5億元，因統包廠商財務嚴重異常，影響施工進度與進場意願，市府去年9月主動發文解約，目前正辦理中途結算作業，預計年底完成審查，再與廠商談損害賠償事宜。

李欣耀表示，兒童探索館雖然工程停擺，仍有日常維護，包含展品除霉、澆灌植栽、架設監視器與檢測電力設備，今年7月退縮圍籬，開放景觀綠地及人行道供民眾使用，目標今年底設計監造重新發包。

至於國際展演中心新建工程，李欣耀也指統包廠商履約狀況不佳，今年5月發文終止契約，目前工程進度停在34.87%，也將召開中途結算原則會議，有關議員關心展演中心座位太少、排練空間不足等問題，後續與建築師討論，研議是否在既有預算條件下適當擴充空間。