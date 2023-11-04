機捷產權轉移桃園？張善政：有條件接受

機場捷運7月隨北北基桃通勤月票上路運量提升，雖然短期營收成長，整體仍背數十億元債務，由於產權屬交通部，桃園捷運公司是受託營運單位，地方議員長年要求中央也該負擔虧損，傳交通部有意將機捷產權移轉給桃園；市長張善政昨證實看過交通部公文，願意有條件承接，目前最明確的需求就是中央先幫忙增購列車。

桃捷公司目前只經營機場捷運一條路線，自機捷成立以來，一開始因為票價高、站點不易抵達，運量遲遲無法提升，前2年遭逢新冠疫情，少了境外旅客，運量更是銳減，虧損情況愈加嚴重，一度要向銀行貸款周轉。

疫情過後，北北基桃推出通勤月票，雖然運量提升，但桃捷累計虧損仍達37.6億元，桃園市長張善政為開源節流，上任後也縮減高階主管編制，將3名副總、1名代理副總減至1名副總。

關於財政缺口，地方議員要求市府與中央溝通，認為中央應負擔部分虧損，減少地方財政負擔；桃捷公司也希望資產移轉，或者改為委託營運，中央自負盈虧，而交通部確實也有計畫，去年3月雙方已做過討論。

桃捷公司與捷工局表示，交通部去年3月將產權移轉計畫報行政院，內容略以桃園市政府支付10.08億元，機場捷運系統及A8長庚、A9林口、A19國際棒球場3站總計3.55公頃的聯合開發土地即移轉給市府，雖然土地價值數十億元，但增購列車需要近90億元，加上桃捷還有雙北市府投資入股，細節有待溝通。

市議員呂林小鳳昨天在市議會質詢，質疑市府要求中央幫忙採購列車的正當性；對此，張善政解釋機捷是交通部所建，產權也是交通部，市府只是代為營運，他曾私下向行政院副院長鄭文燦反映，鄭也明白機捷需求，對增購列車抱持正面的看法，只是需精打細算讓雙方都覺得公平，從長遠來看，市府一定會接手機捷的產權。