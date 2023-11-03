快訊

黑幫分會長玩槍自轟爆頭亡…目擊友人竟是通緝犯 到案回憶：真的嚇死我了！

旅行業即起可賣明年3月1日後赴陸團體行程 業者曝「這類城市」優先

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「回建築」爭議才掀官舍論戰 竹市府明年續編96萬元首長宿舍租金

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市長高虹安昨天赴市議會施政報告。記者張裕珍／攝影
新竹市長高虹安昨天赴市議會施政報告。記者張裕珍／攝影

新竹市長高虹安9月被爆出男友月租5萬元「回建築」套房爭議，當時即掀起市長租賃官舍的論戰。民進黨市議員曾資程今天發文指明年市府仍編96萬元的首長宿舍租金，他為了成就高虹安，主張刪除至1000元保留科目。民眾黨市議員宋品瑩認為，曾資程明顯「對人不對事」，反問是要跟前市長林智堅一樣要有房子才能用公帑租房嗎？

新竹市長因未配有官舍，市府每年編列96萬元預算補貼首長租賃宿舍。今年9月間，高虹安被爆「回建築」爭議，綠營質疑「官舍租賃補貼租得起如此天價的房子嗎？」宋品瑩當時說高虹安未申請，但有房子的林智堅卻仍花公帑租屋，兩人是高下立判。

曾資程最近審視新竹市政府明年度預算，發現依舊編有1筆96萬元「首長宿舍租金」，他認為就宋品瑩說法，不使用首長官舍租金，才能彰顯高虹安與前市長高下立判的差異，將成就高虹安讓她持續高高在上，主張刪除95萬9千元，留1千元保留預算科目。

曾資程認為，新竹市沒有市長官舍，每年編列96萬元市長官舍租金，是為了避免市長與政策利害關係人，相關財團企業千絲萬縷的關係，而做出與公眾利益衝突的決策，是制度上養廉規範，直言宋大議員不明究理的護航，大家都看在眼裡。

針對曾資程今天的臉書發文點名，宋品瑩回應自己先前的文章被曾議員「斷章取義」，高虹安市長在新竹市沒有自用住宅，因此需要租房，這有何問題？但是民進黨卻在沒有證據的情況之下，就不斷指控高虹安和建商有「對價關係」，她認為不妥。

宋品瑩說，林智堅在香山區已有一棟可停超過三部車的豪宅，還要每月花8萬元公帑租房，民進黨認為合情合理；為什麼高虹安在新竹沒房子，曾議員又說高市長不該編列預算租屋？這不是自相矛盾嗎？若高虹安在竹市有自用宅，她也會據此質詢高虹安。

民進黨新竹市議員曾資程今天發文指出，明年市府仍編96萬元的市長宿舍租金。圖／取自曾資程臉書
民進黨新竹市議員曾資程今天發文指出，明年市府仍編96萬元的市長宿舍租金。圖／取自曾資程臉書

高虹安 議員 民眾黨 宿舍 新竹

延伸閱讀

建案6水溝蓋不見？綠議員批「背後有靠山」要求查明真相

高虹安議會報告10大施政進度 慈雲路空橋拚這時間完工

綠批高虹安施政報告不給問 藍反擊：林智堅以前也沒有

議員質疑為何高虹安不沿用林智堅公務車？竹市府曝原因

相關新聞

遭質疑成黑金棄土天堂 新竹縣府回應說明「4作法」

立委王婉諭今天質疑新竹縣府因餘土管理鬆散怠惰，讓新竹縣成為全台最多棄土場且被檢方認證為不肖業者首選縣市。新竹縣府工務處提...

把握這兩天！桃園約會景點光雕橋 6日封閉整修至年底

桃園龍潭觀光大池遠近馳名，除了有龍舟大賽外，還有天鵝船、SUP等水上活動，不過先前吊橋因鋼索鏽蝕、橋墩酸化，市府斥資1....

桃議員批無兒童、市立醫院 市府：先爭取更多醫療資源

桃園市議員呂林小鳳今天在議會總質詢指出，八德、大溪、平鎮及中壢周邊欠缺兒童或婦幼醫院，市府原有意在中央大學八德校區用地規...

「回建築」爭議才掀官舍論戰 竹市府明年續編96萬元首長宿舍租金

新竹市長高虹安9月被爆出男友月租5萬元「回建築」套房爭議，當時即掀起市長租賃官舍的論戰。民進黨市議員曾資程今天發文指明年...

建案6水溝蓋不見？綠議員批「背後有靠山」要求查明真相

民進黨新竹市議員曾資程指出，疑與新竹市長高虹安友好的建商位於千甲里的建案，今年9月動工時竟找來怪手開挖公有排水溝，認為是...

SRF廠進駐桃科爭議不斷！他揭密王美花專案黑箱 桃經發局回應了

3家SRF（固態再生燃料）發電廠進駐桃園科技園區爭議持續延燒，國民黨市議員、桃園第二選區立委參選人涂權吉今再公布2020...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。