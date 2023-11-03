「回建築」爭議才掀官舍論戰 竹市府明年續編96萬元首長宿舍租金

新竹市長高虹安9月被爆出男友月租5萬元「回建築」套房爭議，當時即掀起市長租賃官舍的論戰。民進黨市議員曾資程今天發文指明年市府仍編96萬元的首長宿舍租金，他為了成就高虹安，主張刪除至1000元保留科目。民眾黨市議員宋品瑩認為，曾資程明顯「對人不對事」，反問是要跟前市長林智堅一樣要有房子才能用公帑租房嗎？

新竹市長因未配有官舍，市府每年編列96萬元預算補貼首長租賃宿舍。今年9月間，高虹安被爆「回建築」爭議，綠營質疑「官舍租賃補貼租得起如此天價的房子嗎？」宋品瑩當時說高虹安未申請，但有房子的林智堅卻仍花公帑租屋，兩人是高下立判。

曾資程最近審視新竹市政府明年度預算，發現依舊編有1筆96萬元「首長宿舍租金」，他認為就宋品瑩說法，不使用首長官舍租金，才能彰顯高虹安與前市長高下立判的差異，將成就高虹安讓她持續高高在上，主張刪除95萬9千元，留1千元保留預算科目。

曾資程認為，新竹市沒有市長官舍，每年編列96萬元市長官舍租金，是為了避免市長與政策利害關係人，相關財團企業千絲萬縷的關係，而做出與公眾利益衝突的決策，是制度上養廉規範，直言宋大議員不明究理的護航，大家都看在眼裡。

針對曾資程今天的臉書發文點名，宋品瑩回應自己先前的文章被曾議員「斷章取義」，高虹安市長在新竹市沒有自用住宅，因此需要租房，這有何問題？但是民進黨卻在沒有證據的情況之下，就不斷指控高虹安和建商有「對價關係」，她認為不妥。

宋品瑩說，林智堅在香山區已有一棟可停超過三部車的豪宅，還要每月花8萬元公帑租房，民進黨認為合情合理；為什麼高虹安在新竹沒房子，曾議員又說高市長不該編列預算租屋？這不是自相矛盾嗎？若高虹安在竹市有自用宅，她也會據此質詢高虹安。