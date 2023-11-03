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建案6水溝蓋不見？綠議員批「背後有靠山」要求查明真相

中央社／ 新竹市3日電
新竹市長高虹安。聯合報系資料照片／記者張裕珍攝影
新竹市長高虹安。聯合報系資料照片／記者張裕珍攝影

民進黨新竹市議員曾資程指出，疑與新竹市長高虹安友好的建商位於千甲里的建案，今年9月動工時竟找來怪手開挖公有排水溝，認為是背後有靠山才敢如此恣意妄為。

民進黨新竹市議員曾資程昨晚在臉書（Facebook）發文指出，接到民眾反映，指疑與新竹市長高虹安友好的建商在千甲里的1處建案工地旁，市政府蓋的排水溝，有6個水溝蓋不見了。

曾資程說，他接獲通報趕赴現場瞭解情況，通知新竹市府工務處、東區公所及竹市警察局東勢派出所等，要求查明真相，追查不法之徒。

曾資程指出，這個建案工地今年9月動工時，就找來怪手開挖市府興建的排水溝，附近居民擔心會將喪失排水功能，他接獲陳情後向業主及營造公司要求通報新竹市府都市發展處，在釐清相關法規前先暫停施工。

曾資程認為，這個建案工地旁的排水溝屬政府財產，且仍有排水功能，未經市府相關單位同意就擅自開挖公有設施，當地居民都認為是因為建商有靠山，才敢如此恣意妄為。

曾資程說，對於興建住宅帶來地方繁榮發展，只要工程進行不影響居民生活不便、破壞環境，他不會去介入，但如果業主漠視法規、仗勢欺人，他絕對不會坐視不管。

新竹市府今天提供文字稿說明，有關千甲路118號附近建案施工可能影響既有水溝通水案，派員現勘確認水溝仍有行水事實，已要求建商、建築師說明妥處。至於建商先移除的水溝蓋已復原，後續相關責任將再釐清，依規處理。

排水溝 高虹安 議員

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