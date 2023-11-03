SRF廠進駐桃科爭議不斷！他揭密王美花專案黑箱 桃經發局回應了

3家SRF（固態再生燃料）發電廠進駐桃園科技園區爭議持續延燒，國民黨市議員、桃園第二選區立委參選人涂權吉今再公布2020年由經濟部長王美花主持的會議紀錄，批王美花就是強勢主導讓專案通過。桃園市經濟發展局表示，2018、2019年市府均不同意入園，「會中經濟部明確請本府配合中央政策，以專案入園方式核准廠商進駐桃科」。

國民黨近期不斷打SRF廠爭議，桃園觀音居民也不斷抗爭，雖下周一市府將和經濟部開會，不過昨市議員凌濤於市議會質詢，今涂權吉再公布2020年12月16日的會議紀錄。王美花、經濟部次長曾文生、時任桃園市長鄭文燦、環保署、經濟部工業局、能源局、投資業務處及台電等單位皆出席。

涂說，王美花主動建議並要求市府以「專案核准」辦理，鄭文燦也親自出席會議並現場答應配合。接著不到一周時間，經濟部火速二度召開會議，指示將發函桃園市府推薦3家廠商，再由廠商向本府申請入桃科園區。

涂表示，整個SRF進駐案的決策過程中，王美花就是強勢主導，事後還接受媒體採訪標榜自己「堅持溝通透明、符合程序」，結果到了立法院答詢，卻謙稱經濟部「只是推薦」。經濟部必須撤回SRF廠商「推薦函」及「再生能源同意備案」，桃園市府才能合法撤銷入園許可案，若市府單方面逕自「廢止」廠商入園，將面臨訴訟賠償責任。

經發局今回應，3家SRF再生能源產業原非屬桃科園區容許引進產業項目，廠商於2018、2019年間向市府申請均不同意入園。經濟部為推動SRF符合轉廢為能再生能源政策，於2020年12月邀請市府參加專案會議，「會中經濟部明確請市府配合中央政策，以專案入園方式核准廠商進駐桃科，並做成會議結論。」

經發局說，市府依前述會議結論，由廠商取得再生能源發電設備備案文件，於經濟部專函推薦及承諾事項後，始符合入園申辦程序，續向本府提出申請及同意廠商進駐。