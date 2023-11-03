新竹市國際展演中心工程停擺 民代憂中央6.7億補助恐收回

新竹市「藝文高地」內2大工程兒童探索館及國際展演中心工程陸續因市府與施工廠商解約，工程停擺迄今，市府今天赴議會專案報告說明最新進度。不少議員關切中途結算情形以利求償，也憂心國際展演中心案獲中央補助6.7億元恐被收回，要求市府積極爭取延長保留補助款期限，避免補助落空。

兒童探索館原本統包工程廠商因財務異常拖累施工進度，市府去年9月發文解約，最新進度為中途結算作業第4版審查作業中，原工程進度已近8成，5月先就尚未完成部分重啟設計監造案招標作業，第1次無人投標、第2次無合格廠商，預計11月第3次公告。

國際展演中心新建工程案也因廠商履約狀況不佳、工程進度嚴重落後，於今年5月遭到市府解約，工程只做到地下2樓地板結構完成，市府目前同樣正在進行中途結算作業。

今天市議會專案報告，各黨派議員發言踴躍，分別針對藝文高地建設軟硬體、交通配套，及相關工程進度、中途結算作業以及後續重啟規畫內容等提出意見。時代力量議員林彥甫、民眾黨議員李國璋都要求市府詳加釐清中途結算，就市府損失納入計算。

林彥甫也提到，國際展演中心預算金額11.8億元，其中包含文化部與交通部補助共6.7億元，由於北門市場工程先前就有類似情況，中央補助1650萬元被收回，改由市府二備金支應，有鑑於此要求市府應定期函文補助單位說明進度，爭取延長保留補助款。

由於國際展演中心原本規畫只有800多席次座位「不上不下」，過去就曾遭到多名議員質疑效益不彰，今天包括議員林彥甫、田雅芳、張祖琰等人都認為市府應趁此次重啟設計監造重新檢討空間配置，或建議改建複合式大樓，讓這塊基地能有更好利用。

「現在很多工程都流標，市府應該要積極辦理。」民進黨團議員劉彥伶、陳建名等人也輪番發言，要求市府積極辦理完成招標工作，後續嚴守財政紀律，讓工程穩健推進。田雅芳建議市府積極辦理同時要給接續的廠商合理工期，才能確保品質與安全。

市府文化局代理局長李欣耀說明，兒童探索館案經中途結算確認不會再付給廠商任何款項，展演中心案還在中途結算作業中，後續會從嚴結算。至於中央補助，市府有跟交通部與文化部保持聯繫，目前會保留到2025年8月，行政院公共工程會也理解工程停擺是出自廠商問題，而非市府，市府後續會積極爭取延長保留補助款期限。

至於國際展演中心原本規畫席次不多，李欣耀回應，當初是受限預算，如今有此重啟機會，市府在找到建築師後會進一步討論研議調整空間及場館設計，也將檢討容積建蔽率讓藝文高地基地能有更具效益運用，或是引進民間資源、設定地上權方式辦理。