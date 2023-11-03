丹參找稻幸福！11月11日來苑裡鎮品嘗丹參創意料理

苗栗縣縣苑裡鎮農會為讓全台民眾更認識丹參，將於11、12日在舊社里愛情果園，首度辦理「2023丹參派對-找稻幸福暨農特產品展售會」活動；主辦單位表示，現場除了有許多適合全家大小一同參加的體驗活動，在農夫市集消費滿300元，還可兌換活動限量丹參飲料特調，品嚐最不一樣的丹參飲料。

「丹參」又稱為赤參、紅參、血丹參，苗栗縣政府、苗栗區農業改良場、苑裡鎮農會推廣丹參栽培已有 1 年以上，目前苑裡、通霄、後龍、公館、銅鑼、造橋、竹南都有農友栽培，面積有1公頃多，鮮採丹參以「秋作秋收」作為季節限定農產品，並且已開發出丹參元氣飲、丹參元氣燉包等商品。

苑裡鎮農會總幹事鄭年鈞表示，響應現代人養生及食補風氣，苑裡鎮農會與在地知名餐廳，規畫總鋪師丹參料理辦桌，由各餐廳大廚，發揮各自創意，開發丹參豬腳、丹參麵線、丹參山藥絲、丹參醉蝦等一系列超澎派料理，期盼饕客們能夠一起來享用這最接近土地的好滋味。

這次活動也與學校進行產學合作，邀請育達科大餐旅經營系及仰德高級中學餐飲科的青年學子，開發限定丹參甜點及特調飲料、讓消費者可以來參加一場優雅的丹參下午茶，吃甜又能兼顧健康；還有親子們最喜愛的田園焢窯活動，享用當季最美味的地瓜、芋頭、讓人食指大動的丹參風味雞腿。

現場還有波斯菊花海、稻田彩繪、農夫市r集、田園音樂會、藺草手作等超多豐富活動，周末就來一趟苑裡鎮，在田野間，感受泥土的芬芳、陽光的味道，保證是一趟充實的田園之旅，更多活動詳情請上 facebook 搜尋「苑裡鎮農會」粉絲專頁查詢。