避打高端流感疫苗？台中現「高端勇士」、老師也來搶打

高端昨公布與台中施勝桓小兒科診所合作，免費提供100劑高端流感疫苗給不具公費資格的19到49歲的年輕族接種。施勝桓說，到今天中午，已有逾50人接種，其中有新冠疫苗打2劑高端的「高端勇士」打不到高端自費疫苗，今天衝診所接種，也有老師因之前打其他廠牌流感疫苗躺3天，因校園接種沒有高端、附近診所沒有高端，也來搶打。

公費流感疫苗今年有國光、賽諾菲、東洋以及高端4廠牌，台中市需公開揭示廠牌。台中市衛生局說，今年公費採購78.81萬劑，分2階段開打，第1階段10月2日開打，包括醫事及衛生防疫人員、65歲以上長者等11類對象，昨第2階段開打，對象為50至64歲無高風險慢性病成人約30.9萬人。第1階段使用逾48.5萬劑，接種率逾六成，高於去年同期。

高端發言人李思賢說明，公費流感疫苗打到第2階段，尚未開放19到49歲是年輕人與家庭經濟支柱，高端認為在政府公費預算有限情形下，拋磚引玉，與台中施勝桓小兒科診所合作，提供年輕族群高端流感疫苗免費接種，減輕經濟負擔並照他們的顧健康。

診所醫師施勝桓說，高端與診所合作捐出100劑疫苗給年輕族免費接種，這批流感疫苗昨天上午到貨，到今天中午已使用超過一半，有50人接種，也有很多民眾打電話詢問、想要預約，診所只接受隨到隨打，打完為止。

王姓女子表示，她新冠疫苗打2劑高端，上網查發現高端流感疫苗是韓國原液，有WHO認定、也做過三期試驗，但沒有開放自費打，昨晚得知年輕人有免費疫苗可打，立即打電話預約，得知只能隨到隨打，今天立馬請假來打。