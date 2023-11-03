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新竹縣成黑勢力棄土天堂 王婉諭：新竹縣府怠惰造成

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
立委王婉諭批評新竹縣府怠惰管理，讓新竹縣成棄土天堂。圖／王婉諭辦公室提供
立委王婉諭批評新竹縣府怠惰管理，讓新竹縣成棄土天堂。圖／王婉諭辦公室提供

因違法棄置廢土、嚴重破壞環境的「天道盟美鷹會」成員王建翔等人近日遭到士林地檢署起訴，檢方指出新竹縣管制最為寬鬆，已成為不肖業者棄置首選，讓立委王婉諭痛批新竹縣府「行政怠惰」，讓竹縣成為黑金眼中的廢土天堂。

王婉諭指出，王建翔等人組成的廢土集團與新竹縣2家土資場合作，開立土資收容同意書，再把營建廢土違法運到其他縣市丟棄，嚴重破壞國土環境，不法所得將近2億元，就連檢察官都指出新竹縣管制寬鬆，土方運棄產業已經形成龐大且根深蒂固的違法文化。

檢方查出，王建翔以黑幫勢力進入土方市場，生意手法高明，入主財務困難的上市公司取得經營權，更名永利聯合公司，從事土方清運，在取得台企公司經營權，以台企投標承攬建案土方工程，經營收作為上市公司營收。

王婉諭批評，在楊文科的領導下，新竹縣政府怠惰管理，居然讓縣長口中的科技首都，成為了不肖業者眼中的廢土天堂，新竹縣就有高達12家土資場，剩餘處理總量1,873萬立方公尺，高居全台第一。

王婉諭直指，新竹縣的「新竹縣營建工程剩餘土石方管理自治條例」直到現在還是沒有強制業者車輛裝設GPS來追蹤流向，更誇張的是，自治條例還明定，只要業者同意裝置GPS，就可以不用抽查餘土流向管制。

王婉諭質疑，新竹縣府這種管理強度，難道對得起科技首都四個字嗎、對得起飽受廢土困擾的新竹縣民嗎。她認為，新竹縣是年輕家庭成長的沃土，不該成為黑金眼中的廢土天堂，新竹縣真的值得更好的治理、更好的制度、更好的政治。

新竹 王婉諭

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