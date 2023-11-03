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高架橋下閒置空間活化利用 頭份滑步車遊戲場將開放

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市在鄰近竹南科學園區的科東二路橋下打造滑步車場及空間活化利用，預計11月底前完成驗收後，開放鄉親體驗使用。圖／頭份市公所提供
苗栗縣頭份市在鄰近竹南科學園區的科東二路橋下打造滑步車場及空間活化利用，預計11月底前完成驗收後，開放鄉親體驗使用。圖／頭份市公所提供

苗栗縣頭份市公所在鄰近竹南科學園區的科東二路橋下打造滑步車場及空間活化利用，目前工程已近完工，市公所預計11月底前完成驗收後，開放鄉親體驗使用；這是市內第4處利用高架橋下閒置空間活化的建設案，除了可供兒童滑步車玩耍，也有各式遊具及成人、長者的體健設施，市公所期盼成為老少咸宜及親子共享的好去處。

頭份市長羅雪珠表示，這處滑步車場不僅提供小朋友一個健康的娛樂方式，更可串連附近的山下里崖線，將人文歷史文化融入休閒娛樂場所，鄉親在此休憩同時，也可了解美麗的家鄉。滑步車場經整體規畫設計，有效運用橋下閒置空間，致力打造一個老人與小孩都可休息遊憩的公共空間，這處家長、小孩喜歡與期待的滑步車遊戲場，希望讓頭份再添一處充滿幸福笑聲的好去處。

頭份市公所指出，推動科東二路橋下空間活化工程時，曾辦說明會廣納各方意見，完工後除可供兒童玩滑步車，還有搖搖馬、蹺蹺板等各種遊具及成人體健設施，希望提供親子及各年齡層鄉親運用，成為休憩好去處；滑步車公園占地約300坪，總經費650萬元，其中科管局補助150萬元、市公所自籌500萬元。

市公所表示，透過活化橋下閒置空間打造休憩環境，市公所現已推動完成高速公路頭份交流道橋下興隆路旁籃球場、新華里雞心壩北橫公路橋下居民休憩空間，另外也在新華高鐵橋下打造全齡親子公園，科東二路橋下的滑步車場是第4處利用高架橋下空間活化的建設。

苗栗縣頭份市在鄰近竹南科學園區的科東二路橋下打造滑步車場及空間活化利用，預計11月底前完成驗收後，開放鄉親體驗使用。圖／頭份市公所提供
苗栗縣頭份市在鄰近竹南科學園區的科東二路橋下打造滑步車場及空間活化利用，預計11月底前完成驗收後，開放鄉親體驗使用。圖／頭份市公所提供
苗栗縣頭份市在鄰近竹南科學園區的科東二路橋下打造滑步車場及空間活化利用，預計11月底前完成驗收後，開放鄉親體驗使用。圖／頭份市公所提供
苗栗縣頭份市在鄰近竹南科學園區的科東二路橋下打造滑步車場及空間活化利用，預計11月底前完成驗收後，開放鄉親體驗使用。圖／頭份市公所提供
苗栗縣頭份市在鄰近竹南科學園區的科東二路橋下打造滑步車場及空間活化利用，預計11月底前完成驗收後，開放鄉親體驗使用。圖／頭份市公所提供
苗栗縣頭份市在鄰近竹南科學園區的科東二路橋下打造滑步車場及空間活化利用，預計11月底前完成驗收後，開放鄉親體驗使用。圖／頭份市公所提供

高架橋 苗栗縣

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