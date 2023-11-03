竹市「藝文高地」2大工程解約停擺 重啟設計監造進度曝
新竹市政府近年在公道五路旁打造「藝文高地」聚落建設，其中2大案兒童探索館整修統包工程、國際展演中心暨停車場統包工程都面臨廠商履約爭議，市府分別在去年、今年解約，2大工程停擺迄今。市府文化局今天赴議會專案報告最新進度，兒探館重啟設計監造目標年底重新發包、展演中心則預計明年初設計監造重新發包。
「藝文高地」全區面積8公頃，規畫的4大建設目前僅新竹取水口展示館開放，其他的新竹文創館、國際展演中心新建工程、兒童探索館整修統包工程都還未完成；新竹文創館採ROT模式，由康波有限公司得標投資，最新工程進度來到21%，推展穩定。
不過，國際展演中心新建工程、兒童探索館整修統包工程都在施工期間發生解約狀況，後續進度不明引發關注，市府文化局代理局長李欣耀今天赴議會專案報告說明。
李欣耀說，由世博台灣館轉型的兒童探索館整修統包工程預算金額2.5億元，因統包廠商財務嚴重異常，影響施工進度與進場意願，市府在2022年9月主動發文解約，當時工程進度79.66%。市府今年辦理中途結算作業，經監造單位與工務處多次來回，最新進度為10月13日監造單位修正提送第四版中途結算書，正由專案管理單位審查。
文化局預計中途結算作業今年底審查完成、辦理驗收、確認廠商違約情形與相關損害賠償責任等。如工程款不足支應違約金與賠償責任，市府屆時將發函向統包商追償。此外，市府今年也重啟設計監造案歷經2度流標，經檢討預計本月第3次上網公告。
李欣耀也說明，兒童探索館雖然工程停擺，但仍有日常維護，包含展品除霉、澆灌植栽、架設監視器與檢測電力設備，今年7月退縮圍籬，開放景觀綠地及人行道供民眾使用。目標今年底設計監造重新發包，明年完成工程介面處理、完成規畫基本設計等。
至於總預算金額高達11.8億元的國際展演中心新建工程，統包廠商履約狀況不佳，市府今年5月發文終止契約，目前工程進度停留在34.87%。李欣耀表示，展演中心工程完成度很低，僅完成地下二樓地板結構，地下一樓以及地上一至三樓全都未完成。
文化局指出，已依照採購法101條將該統包廠商刊登拒絕往來廠商，今年陸續召開中途結算原則會議，第四次招標預計11月7日開標，之後將同步進行規畫設計監造招標前置作業，目標明年初設計監造重新發包、營造工程明年底決標。
李欣耀也提到，許多議員過去關心國際展演中心座位數量規畫太少，演藝團隊排練空間太少，市府後續會在徵得建築師之後討論，研議是否在既有預算條件下適當擴充空間，也將同步檢討容積建蔽率，讓藝文高地基地朝更有效益運用。
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