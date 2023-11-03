苗縣3市鎮明年布建充電樁

電動車發展已是趨勢，但苗栗縣公共停車格迄今未建置汽車充電樁，縣長鍾東錦昨天與苗栗市長邱鎮軍、頭份市長羅雪珠及竹南鎮長方進興簽署「智慧化停車管理平台及汽車充電樁服務」合作意向書，宣布明年路邊停車格將布建107支充電樁，並設置停管基金，宣示邁入智慧交通元年。

苗栗縣目前僅私人停車場有汽車充電樁設置，縣府因應交通部預告訂定電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法草案，評估竹南、銅鑼科學園區發展快速，電動車銷售數量在竹苗地區顯著上升，縣府與苗栗市、頭份市、竹南鎮公所研商達成共識，布建汽車充電樁。

縣府工務處指出，縣府爭取交通部公路局前瞻基礎建設─綠能建設「公共充電樁建置計畫」，核定補助3250萬元，縣府自籌經費666萬元，投入初期公共充電樁建置。

縣府將盤點3大市鎮需求性，在路邊停車格新設107支充電樁，公共路外停車場屬公所財產，由公所建置。

此外，苗栗縣比照其他縣市設置停管基金，納入3市鎮公有路邊停車格委外經營權利金30%，及充電樁委外經營權利金，後續也將彙整數據管理、數據化營運，及充電樁建置、維護等事宜。