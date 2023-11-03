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國道1號施工癱瘓新竹交通 選將提解方

聯合報／ 記者巫鴻瑋周湘芸／連線報導

國道1號新竹南下段1日因橋梁伸縮縫搶修施工，釀成新竹市、竹北市區上班交通「癱瘓」引爆民怨，國民黨立委林思銘及時代力量立委王婉諭昨都將矛頭指向交通部，要求檢討並點出竹北交流道應重新設計，民進黨竹縣第二選區立委參選人曾聖凱則提出應以軟硬體建設改善。

交通部高速公路局指出，國1南向97.9公里因伸縮縫損壞緊急搶修更換，10月31日夜間9點進場，因須主線全車道變換車道維修，至隔天早上9點前才搶修完成。

由於國道施工癱瘓新竹地區交通，林思銘昨要求交通部解決竹北交流道設計不良，以及規畫興建竹北第二交流道與台68線連接國道的系統交流道。並抨擊交通部為何同意在上班尖峰施工，造成竹科通勤大亂，應負起行政責任。

王婉諭也直言竹科作為國家重要產業基地，若再持續交通亂象，恐得付出極大的社會成本。她認為應加速規畫竹北交流道改善設計、五楊高架延伸段、跨頭前溪橋梁等重大建設，並改善市區道路號誌與標線設計不當。

曾聖凱說，此次塞車主因為高公局未提前預警、號誌系統無法調整疏導車流導致。他建議除了完善道路硬體建設，新竹應設立區域交通控制中心，以利推播疏導車流、提高城市交通韌性。

高公局說明，竹北交流道改善計畫2017年由行政院核定，但竹縣府2019年表示財源拮据，無經費負擔光明六路新建地下道工程，當前若要重啟，縣府須重新研提新方案可行性研究報告。

至於增設竹北第二交流道需求，高公局指出，地方應先就設置區位、用地取得及聯絡道條件評估後提出申請。台68線銜接國道系統交流道因涉及頭前溪落墩等課題，應於設計階段辦理水理分析，並循程序向水利署申請，同意後即可辦理後續作業。

新竹 國道

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