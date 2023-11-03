桃園SRF電廠 討論撤案或廢止

3家SRF（固態再生燃料）發電廠進駐桃園科技園區，引爆地方強烈反彈，桃園市政府和經濟部下周一開會討論撤案、廢止兩種方向。議員凌濤昨質詢市長張善政，能否終止SRF電廠設廠？張說，業者若沒達到環保標準，絕不允許繼續往下走，環境部若提高環保標準，業者也要達標。據傳，中央、地方對廢止設廠都不願主動承擔，關鍵在國賠責任。

經發局長張誠表示，初步有撤案、廢止兩個方向，會和經濟部討論，但不管撤案或廢止，後續都有停工問題。

凌濤質問，前市府為何讓3家有汙染疑慮的SRF電廠到觀音區桃科設立？張誠不諱言市府原先不同意設廠並加設門檻，但2020年12月經濟部召集開會後政策大轉彎，決議由經濟部發推薦函，市府再以「土管規定」專案核准，3廠已有2家動工。

凌濤說，經發局當初面對SRF電廠申請，因無行業別可適用及審查，業者希望比照汽電共生，經發局憂心有汙染疑慮，因此修訂門檻，要求汽電共生應以天然氣為主要燃料，等於擋下SRF電廠申請。但經濟部一場會議推翻原本訂定的天然氣門檻，這豈不是打假球？前市長鄭文燦為何不敢說不？質疑人謀不臧，應送檢調調查。

張誠坦言，專案入園不符合常態，但未回應是否要送檢調查辦，僅表示市府同意3家SRF電廠進桃科，是按經濟部那場會議決議辦理。至於鄭文燦為何答應王美花，他說沒辦法代答。

張誠說，下周一會和經濟部討論，若要撤案，須有經濟部或經發局行政瑕疵才能撤；至於廢止的前提，必須是業者達不到法規要求和承諾，會再和經濟部討論。

凌濤質詢時也問環保局長陳世偉，經濟部沒有SRF電廠業別，只能參考汽電共生標準，讓人質疑懸浮微粒、二氧化硫、氮氧化物等排放物濃度該用哪種標準，是否足以保護民眾健康？陳世偉說，SRF電廠是用能源再生業進駐桃園設廠，環境部已注意到可能會有超過排放標準的問題，且目前的環保管制規定恐怕不足以有效規範，因此環境部正在研擬相關管理草案。

經濟部表示，桃科是桃市府開發的園區，經濟部之前的研商會議及推薦函文無法律強制力，內容也以「建請」、「建議」方式為之；加上電廠可去化事廢，也能替代煤等化石燃料，若桃市府明確反對設廠，當然尊重地方，也願再次發函說明推薦函無法律強制力。