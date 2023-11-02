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「理工男」張善政愛運動 買籃球架擺官邸有機會就投籃

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市長張善政為了運動特地買移動式籃球架擺在官邸庭院，有機會又運球投籃，活絡舒展筋骨。圖／翻攝自張善政臉書
桃園市長張善政為了運動特地買移動式籃球架擺在官邸庭院，有機會又運球投籃，活絡舒展筋骨。圖／翻攝自張善政臉書

體育署公布2022年各縣市「運動現況調查」，六都中「最胖」的城市是台南，市長黃偉哲今天受訪時透露自己上任後也胖了10公斤，自嘲「市長帶頭一起減肥」，引發縣市首長如何維持體態話題；桃園市長張善政被外界稱為「理工男」，但他並非只會讀書，強調自己也喜歡運動，甚至還買了移動式籃球架擺在官邸庭院，有機會就運球投籃。

張善政表示，要活就要動，過去在國外求學時就有運動打籃球的習慣，大學還曾加入登山社，有次還因為穿了不合腳的鞋子，把腳都給磨破了，但當高山美景映入眼簾，所有艱辛過程都值得了。出了社會，跟一般多數人一樣忙於工作，漸漸無法維持運動習慣，直到2009年，找到了適合自己的運動，就是務農。

張善政說，他在花蓮的農地勞作時，感覺非常快樂，種樹割草的同時還可以靜下來沉思，與自己對話，讓身心靈都可得到放鬆。

除了務農，張善政在飲食方面講求清淡，給民眾的建議中，特別強調「減少調味料」。他說，從小跟母親養成少油少調味料的飲食習慣，重要的早餐通常是水果和牛奶或豆漿，絕對不吃澱粉，中午後也盡量不碰咖啡或茶等有咖啡因的飲品，通常都是喝溫開水，這種注重每天飲食的方式，就是他的養生之道。

他也說，擔任市長之後，行程與會議滿檔，雖然跑行程的運動量也很大，但他覺得有空檔就應該從事一項運動，因此買了一個移動式籃球架擺在官邸庭院，有機會就運運球、投投籃，讓身體活絡舒展一下。

運動 張善政

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