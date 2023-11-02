高虹安議會報告10大施政進度 慈雲路空橋拚這時間完工

新竹市長高虹安今天赴市議會施政報告，說明「老幼共好、新竹好學、產業創新、交通暢行、青年活力、智慧治理、宜居永續、健康安心、幸福友善、美感新竹」十大施政策略等最新進度，「市民的大小事，都是市府的大事」。其中，關埔空橋建設成功爭取科管局補助1.19億元，第一期工程規畫建置跨越慈雲路的行人陸橋，目標明年10月完工。

新竹市議會今天召開第11屆第2次定期會，高虹安表示，在「老幼共好」政策方面，竹市率全國之先推出AMH卵巢功能檢測及凍卵補助，包含桃園、台中、台北等6縣市皆開始執行及研議這項符合時代趨勢的福利政策。明年市府也將提高生育津貼為每胎3萬元，打造「願婚、敢生、樂養」的婚育環境。

長者關懷部分，市府升級「敬老卡」適用範圍，今年新增運動中心場地租借、搭乘台鐵、農會使用，並加強對長輩的照顧，不僅持續發放安老津貼與重陽敬老禮金，今年更擴大原住民朋友福利，55歲以上原住民長輩即可領到2000元重陽敬老禮金。

「教育品質關乎孩子們的未來與城市競爭力！」高虹安指出，市府團隊落實「新竹好學」理念，市府調降幼教師生比至1：14、規畫8條安心通學專車路線、加速校舍新建及重建工程與檢討學區畫分，亦落實「班班有大屏、一師一載具、智慧好校園」政策，建置24所學校共148間教室觸控式螢幕。

新竹人最關心的交通問題，高虹安說，市府定期召開交通改善小組會議盤點全市易肇事路段，開闢慈濟路與關新路延伸段目標今年底通車，新竹市政府也主動邀集桃園市、新竹縣及苗栗縣，共同向交通部爭取「桃竹竹苗TPASS通勤定期票方案」，今年10月上路後，首周突破8萬人次。

高虹安也逐一說明，產業創新、智慧治理、區域治理、永續發展、改善城市公共空間等施政成果，今年積極推進東大、公道五、關東次幹管等汙水下水道工程，今年8月已增加接管1328戶，預計至年底接管率可達21.2%，為竹市乾淨、宜居、永續的未來努力。

「守護市民健康、維護社會治安的同時，更要完善城市建設，為各項工程品質把關。」高虹安說，有關新竹市立棒球場改善案，在美國大聯盟指定場務單位Bright View提出專業分析及建議後，市府將以專業為導向，確保球員安全、球場結構、整體性能、未來營運等前提下加速進行後續改善，還給市民一座安全的棒球場。