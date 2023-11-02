議員質疑為何高虹安不沿用林智堅公務車？竹市府曝原因

綠黨新竹市議員劉崇顯今在臉書發文，市長高虹安上任後未沿用前市長林智堅的公務車Toyota Previa，卻編列1筆114萬元公務車租賃費用，改搭更豪奢的Toyota Alphard，還增編2名司機112萬6千元人事費，他之後將提出凍結保留預算。

對此，新竹市政府行政處回應，林智堅前市長當時使用特種車作首長座車，預算來源實為消防局災防預算科目所採購，原則應用於救災防護等功能，雖後來移撥合於規定，但觀感及使用上仍有疑慮，故今年務實編列座車租賃預算，該輛Toyota Previa回歸其他公務使用。至於司機並無增編，而是改以臨時人員任用較為彈性。

劉崇顯說，高虹安市長今天到議會施政報告，他認為報告內容看不到高市長所擘畫的城市藍圖。劉並質疑市府一筆明年度新增預算「災害防汛指揮及禮賓公務使用公務車租賃案」114萬元，經與市府確認，就是高虹安現在坐的公務車Toyota Alphard。

「其實市府編制的首長公務車中已經有一輛同類型的保母車Toyota Previa」，劉崇顯說，那台Previa除了奢豪配備不如Alphard之外，他實在想不出有任何公務使用上，不能坐原本這輛車的積極理由，市長應運用原有編制公車，這樣才是真正的節省公帑。

市府行政處說明，明年該筆預算「災害防汛指揮及禮賓公務使用公務車租賃案」與許多縣市相同，皆有相同的科目編列，並無特別不同，且是基於行程需求及安全考量，依中央政府購置及租賃公務車輛作業要點第9點，租賃公務車為公務使用，完全合規。

至於為何不沿用林智堅前市長所使用的公務車（Toyota Previa車款）？行政處說，新竹市消防局2015年6月18日利用災防預算科目購置「特種車輛」，當時直接供林前市長座車使用，後來因有新聞報導、外界質疑「某縣市政府災防特種車提供首長座車使用」疑義，前市府緊急辦理消防局移撥程序給市府，後續仍供林前市長座車使用。

行政處說，雖然後來移撥合規，但觀感及使用仍有疑慮，因是市府今年編列首長座車租賃預算與其他縣市政府租賃首長座車相同方式，合於法令、避免爭議的編列於明年正規預算，提送議會審查，是尊重議會並合情合宜，也不讓首長使用座車有疑義。

針對劉崇顯質疑增編司機人力，行政處直言是議員誤解了，市府正式編制駕駛職缺在去年有2名司機移撥至他機關，聘僱正式職缺駕駛須具備工級人員的身分，112年改以臨時人員方式任用較具彈性，總人員數並未變動，也因此明年度行政處庶務科整體人事費，實際上反而較今年減少約620萬元。