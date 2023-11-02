快訊

IG發文「離開是為更好的相遇」 侯佩岑吐原因笑：婚姻狀況天天有

獨／士林40年「雙子星牛排」熄燈 網泣：我家吃三代了

以為故障將槍抵額頭…竹聯幫分會長爆頭亡 平時為人高調愛PO臉書

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國道施工釀新竹交通癱瘓 高公局：伸縮縫損壞緊急搶修

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
國道1號新竹路段南下昨天早上大塞車，不僅成了停車場，車流也回堵至新竹市區。記者張裕珍／翻攝
國道1號新竹路段南下昨天早上大塞車，不僅成了停車場，車流也回堵至新竹市區。記者張裕珍／翻攝

國道1號新竹南下段昨天因道路施工回堵超過20公里，更造成新竹市區、竹北市區交通癱瘓，引發民怨。國民黨立委林思銘今怒轟交通部失職，要求解決結構性問題。交通部高速公路局表示，夜間施工主因伸縮縫損壞緊急搶修，針對竹北交流道改善、增設竹北第二交流道等需求，則須由新竹縣政府提出可行性研究報告。

林思銘今指出，國道施工不僅影響高速公路車流，還引發新竹空前的交通大混亂，不少竹科人因此上班遲到，抨擊交通部為何同意在上班尖峰時段施工，除了行政責任釐清與追究外，更凸顯竹科生活圈的交通問題必須被重視，包括竹北交流道設計不良問題、盡快規畫完整的竹北第二交流道，及台68線快速道路連結國1與國3系統。

高公局指出，國1南向97K+900K因伸縮縫損壞緊急搶修更換，因此於10月31日夜間9點進場搶修，因主線全車道變換車道維修，至11月1日早上9點前搶修完成全線開放通行。

高公局也說，竹北交流道改善計畫由行政院2017年核定在案，但新竹縣政府於2019年表示財源拮据，無經費負擔光明六路新建地下道工程，建議於「國道1號楊梅至頭份段拓寬計畫」推動後，再研議推動竹北交流道改善。重啟竹北交流道改善計畫須由縣政府辦理光明六路新建地下道工程，或重新研提新方案可行性研究報告，再由高公局辦理審議作業。

針對增設竹北第二交流道，高公局指出，先前辦理「國道1號楊梅至頭份段拓寬計畫」，除將國1平面跨頭前溪橋雙向各拓寬1車道，也於竹北路段設置竹北轉接道，供高架及平面車流轉換。若仍有增設竹北第二交流道需求，應就設置區位、用地取得及連絡道條件整體評估後向高公局提出申請。

至於台68線銜接國道系統交流道，高公局表示，國道銜接台68線系統交流道因涉及頭前溪落墩等課題，高公局將於設計階段辦理水理分析，並循程序向水利署提出申請，同意後即可辦理後續作業。

國道 新竹 車道

延伸閱讀

挺藍委林思銘惹議 綠營大老林光華：民進黨總有壞蛋

國道施工釀新竹交通癱瘓惹民怨 林思銘怒轟交通部失職

客語使用率越來越低 林思銘力推客家語言發展法

林思銘競總成立 朱立倫讚立委表現佳獲跨黨派支持

相關新聞

擔心婚後受暴可查伴侶家暴史 衛福部擬試辦探詢可行性

學者指出，家暴加害人具有一定行為模式，即便更換伴侶，家暴行為也難改變。立法院社福及衛環委員會與司法法制委員會今聯合審議「...

食藥署認錯！「芋」防食品中毒衛教翻車 真正姑婆芋長這樣

衛福部食藥署昨舉行「芋」防食品中毒撇步衛教記者會，然會中用來說明的姑婆芋，卻被眼尖網友抓包。展示的根本不是姑婆芋，而是可...

河川廢棄物現況曝光 關渡大橋、蘆洲蟬聯垃圾集中熱點

荒野保護協會2020年發表全台第1份淡水河川廢快篩調查報告，今年再針對淡水河域複查，比較2020年與2023年川廢數量發...

待銷毀進口雞蛋多150萬顆 累計為5580萬顆

進口雞蛋目前庫存仍有約6000萬顆，且農業部表示，到年底前每月進160至180萬顆蛋，也陸續有雞蛋到期；根據農業部「緊急...

公費流感疫苗第二階段開打 民眾仍見「高端」就轉頭

公費流感疫苗昨起第二階段開打，開放50歲到64歲無慢性疾病民眾接種，高雄縣醫師公會理事長王宏育表示，今年流感、腸病毒嚴重...

家暴修法補破網 虐兒親人限制調閱戶籍可由社政機關認定

過去在保護令失效後，兒虐、家內性侵施暴者，若為直系血親，因親權自動恢復，加害者可依法查詢被害人戶籍資料，繼續施暴或騷擾。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。