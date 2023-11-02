國道施工釀新竹交通癱瘓 高公局：伸縮縫損壞緊急搶修

國道1號新竹南下段昨天因道路施工回堵超過20公里，更造成新竹市區、竹北市區交通癱瘓，引發民怨。國民黨立委林思銘今怒轟交通部失職，要求解決結構性問題。交通部高速公路局表示，夜間施工主因伸縮縫損壞緊急搶修，針對竹北交流道改善、增設竹北第二交流道等需求，則須由新竹縣政府提出可行性研究報告。

林思銘今指出，國道施工不僅影響高速公路車流，還引發新竹空前的交通大混亂，不少竹科人因此上班遲到，抨擊交通部為何同意在上班尖峰時段施工，除了行政責任釐清與追究外，更凸顯竹科生活圈的交通問題必須被重視，包括竹北交流道設計不良問題、盡快規畫完整的竹北第二交流道，及台68線快速道路連結國1與國3系統。

高公局指出，國1南向97K+900K因伸縮縫損壞緊急搶修更換，因此於10月31日夜間9點進場搶修，因主線全車道變換車道維修，至11月1日早上9點前搶修完成全線開放通行。

高公局也說，竹北交流道改善計畫由行政院2017年核定在案，但新竹縣政府於2019年表示財源拮据，無經費負擔光明六路新建地下道工程，建議於「國道1號楊梅至頭份段拓寬計畫」推動後，再研議推動竹北交流道改善。重啟竹北交流道改善計畫須由縣政府辦理光明六路新建地下道工程，或重新研提新方案可行性研究報告，再由高公局辦理審議作業。

針對增設竹北第二交流道，高公局指出，先前辦理「國道1號楊梅至頭份段拓寬計畫」，除將國1平面跨頭前溪橋雙向各拓寬1車道，也於竹北路段設置竹北轉接道，供高架及平面車流轉換。若仍有增設竹北第二交流道需求，應就設置區位、用地取得及連絡道條件整體評估後向高公局提出申請。

至於台68線銜接國道系統交流道，高公局表示，國道銜接台68線系統交流道因涉及頭前溪落墩等課題，高公局將於設計階段辦理水理分析，並循程序向水利署提出申請，同意後即可辦理後續作業。