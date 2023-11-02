竹北啟用智慧回收機 寶特瓶、電池可兌換現金
竹北市公所今天表示，配合推行淨零排放智慧環境，在竹北市公所等6據點設置智慧回收機，能回收寶特瓶與電池等，民眾可兌換綠色商品或現金。
竹北市公所攜手和全豐光電推動「淨零排放智慧環境專案」，透過裝設智慧回收機進行回收寶特瓶、電池等，今天辦智慧回收機啟用記者會，竹北市長鄭朝方等人出席。
鄭朝方致詞說，智慧回收機設置於竹北市公所、竹仁停車場、文化公園、竹北市清潔隊、中興里集會所、隘口里集會所等6據點設置智慧回收機，將以1年為期做為示範據點，盼將永續經營理念延續到社區，提升市民環保意識。
鄭朝方表示，民眾可進行回收後，能兌換綠色商品、參加抽獎活動，智慧回收機回收品項包含寶特瓶PET1號、電池（1號、2號、4號、9V），回收1個寶特瓶或電池可換取10個點數，回收5個寶特瓶或電池可兌換1元現金。
和全豐光電執行副總陳盈運致詞表示，在振興回收體系下，藉由科技進步、政策支持和公眾教育，讓回收變有趣與便利，同時建立市民全新生活習慣。
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