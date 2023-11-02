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新竹客運減班 20人小巴擠40學生如「沙丁魚」 里長心疼求助

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹客運日前突然發出公告表示駕駛員疾病突發，市區公車10、11、20、27路班次自11月2日起班次減駛，高峰里學生原本多搭20路公車上學，今天只能轉搭71路小巴，但小巴因此擠爆。圖／高峰里長郭朋鑫提供
新竹客運日前突然發出公告表示駕駛員疾病突發，市區公車10、11、20、27路班次自11月2日起班次減駛，高峰里學生原本多搭20路公車上學，今天只能轉搭71路小巴，但小巴因此擠爆。圖／高峰里長郭朋鑫提供

新竹客運日前突然發出公告表示駕駛員因為疾病突發狀況，市區公車10、11、20、27路班次自11月2日起班次減駛。高峰里學生原本多搭20路公車上學，只能轉搭71路小巴，里長郭朋鑫今天早上到場關心，發現「20人座位擠超過40人」，看了難過又擔心，呼籲市府做好配套，不要讓高峰里當次等公民。

竹市府交通處回應，新竹客運黃姓駕駛員因肝臟腫瘤及身體不適，經醫生評估須緊急安排住院開刀，市府將持續與業者保持密切聯繫，司機如復原狀況良好即可回復崗位、恢復班次，另也責請公車業者盡速招募人力補足司機缺口，維持公車正常營運。

依據新竹客運官網於10月31日公告，因駕駛員疾病突發狀況，為符合工時規定，新竹市區公車10、11、20、27路班次時刻從11月2日起調整，包括平假日班次都有影響。

新竹市高峰里有20路市區公車停靠，今天為20路公車減班第一天，里長郭朋鑫早上6點多到公車站牌了解狀況，發現買菜的長輩和上學的孩子們全擠在71路小巴上、20人座位擠超過40人，「看了令人難過又擔心行駛安全」，畢竟高峰里往市區是蜿蜒的山路，真不敢相信這是在科技之都、新竹科學園區旁的住宅社區。

郭朋鑫說，減班行駛公布後不知道要停到什麼時候？地方完全不知有哪些配套措施？他更無奈隔壁鄰居新竹縣寶山鄉有溫馨巴士可以免費接送鄉民往返新竹市區，新竹市高峰里一樣在科學園區旁邊，園區千萬補助款用在哪？難道高峰里民是次等公民嗎？

「我們不要做次等公民，請市府重視居民的權益。」郭朋鑫說，寶山路調撥車道2017年設置時、犧牲了里民早上上班上學的路線、僅剩下一車道可通行，現在連大眾運輸都沒辦法得到好的照顧，不僅學生得「硬擠」搭71路公車，還得步行一段距離到建華國中上課，應趕緊安排配套措施，如緊急安排小巴接送。

新竹客運日前突然發出公告表示駕駛員疾病突發，市區公車10、11、20、27路班次自11月2日起班次減駛，高峰里學生原本多搭20路公車上學，今天只能轉搭71路小巴，但小巴因此擠爆。圖／高峰里長郭朋鑫提供
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新竹 公車 車道

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